Померли закохані в один день – вона у швидкій дорогою до лікарні, а його збила машина. Драма на Одещині

І померли вони в один день. Але не як у казці в глибокій старості.

Вона у швидкій дорогою до лікарні, а його збила машина.

З різницею десь в 40 хвилин.

Справжня драма розгорнулася у селі Першотравневому на Одещині. Також по темі: Подружжя померло в один день. Що трапилось на Полтавщині?

На одній із вулиць старенький легковик зніс чоловіка та протягнув цілий кілометр.

Від отриманих травм той помер на місці.

Водій, як не дивно, був тверезий і заявив, що просто не побачив пішохода.

Як так? Чи може чоловік не ішов, а лежав?

Що бачили свідки моторошної трагедії – усі подробиці далі у сюжеті.