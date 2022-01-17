Помер на очах у дружини за кермом під час руху – наслідки буревію у Києві

До столичного водія безжальною виявилася сама природа.

У Києві під час шаленого буревію дерево впало на машину просто під час руху.

Крихка тополя не залишила чоловікові, який був за кермом, жодного шансу на життя.

Уявіть, свідком жахіття була дружина бідолахи. Також по темі: У Дніпрі на чоловіка впало дерево перед очима маленьких онуків

Вона сиділа поруч і тільки дивом вижила.

Її з залізного місива довелося визволяти.

Убивчий вітер накоїв нечуваного лиха по всій країні.

Трощив дерева, ламав паркани та рекламні щити, виривав покрівлі, калічив людей.

Наслідки, які ми зараз покажемо, вкрай моторошні.