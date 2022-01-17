seach
ICTV - Разом краще

Video: Помер на очах у дружини за кермом під час руху – наслідки буревію у Києві

До столичного водія безжальною виявилася сама природа. У Києві під час шаленого буревію дерево впало на машину просто під час руху. Крихка тополя не залишила чоловікові, який був за кермом, жодного шансу на життя. Уявіть, свідком жахіття була дружина бідолахи.  [read_more_news] Вона сиділа поруч і тільки дивом вижила. Її з залізного місива довелося визволяти. Убивчий вітер накоїв нечуваного лиха по всій країні. Трощив дерева, ламав паркани та рекламні щити, виривав покрівлі, калічив людей. Наслідки, які ми зараз покажемо, вкрай моторошні.

Помер на очах у дружини за кермом під час руху – наслідки буревію у Києві
0 Коментувати

До столичного водія безжальною виявилася сама природа.

У Києві під час шаленого буревію дерево впало на машину просто під час руху.

Крихка тополя не залишила чоловікові, який був за кермом, жодного шансу на життя.

Уявіть, свідком жахіття була дружина бідолахи.   Також по темі: У Дніпрі на чоловіка впало дерево перед очима маленьких онуків

Вона сиділа поруч і тільки дивом вижила.

Її з залізного місива довелося визволяти.

Убивчий вітер накоїв нечуваного лиха по всій країні.

Трощив дерева, ламав паркани та рекламні щити, виривав покрівлі, калічив людей.

Наслідки, які ми зараз покажемо, вкрай моторошні.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Помер на очах у дружини за кермом під час руху – наслідки буревію у Києві / 17.01.2022 19:24
17.01.2022 19:24

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь