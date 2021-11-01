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Video: Полтавчани замерзають – тисячі жителів досі не мають тепла у своїх оселях

Понад п'ять тисяч жителів Полтави досі не мають тепла у своїх оселях. Температура у квартирах ледь сягає десяти градусів. І це в час пандемії! Раніше 109-й мікрорайон опалювали котельнею, що належала турбомеханічному заводу. Та відколи у підприємства почалися проблеми, люди місяцями жили без гарячої води. А тепер в додачу мають ще й холодні батареї.[read_more_news] У міськраді запевняли - цього опалювального сезону тепло до багатоповерхівок напряму постачатиме обласне комунальне підприємство. Але ця ідея зазнала краху. Тим часом котельню заводу почали розбирати і зрізати труби. Обурені люди прийшли під стіни міськради дізнатися: чи хоч взимку зможуть зігрітися у власних помешканнях?

Полтавчани замерзають – тисячі жителів досі не мають тепла у своїх оселях
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Понад п’ять тисяч жителів Полтави досі не мають тепла у своїх оселях.

Температура у квартирах ледь сягає десяти градусів.

І це в час пандемії!

Раніше 109-й мікрорайон опалювали котельнею, що належала турбомеханічному заводу.

Та відколи у підприємства почалися проблеми, люди місяцями жили без гарячої води.

А тепер в додачу мають ще й холодні батареї. Також по темі: Халатність сусіда - вибух газу у Львові

У міськраді запевняли – цього опалювального сезону тепло до багатоповерхівок напряму постачатиме обласне комунальне підприємство.

Але ця ідея зазнала краху.

Тим часом котельню заводу почали розбирати і зрізати труби.

Обурені люди прийшли під стіни міськради дізнатися: чи хоч взимку зможуть зігрітися у власних помешканнях?

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ICTV / Надзвичайні новини / Полтавчани замерзають – тисячі жителів досі не мають тепла у своїх оселях / 01.11.2021 20:17
01.11.2021 20:17

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