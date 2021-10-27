Поліцейський влаштував смертельну ДТП у Кривому Розі

Так поспішав на роботу, що аж вбив людину.

Жахлива аварія на Дніпропетровщині.

На об’їзній дорозі в Кривому Розі водій Шевроле порушив правила дорожнього руху і розтрощив аж 5 автомобілів, серед яких дві пасажирські маршрутки. Також по темі: Чорний седан влетів під фуру на шаленій швидкості - подробиці ДТП на Черкащині

Уламки скла, кузови машин та особисті речі водіїв розкидало на десятки метрів навколо.

Один з керманичів від жахливих травм, помер.

Хто ж спровокував таку масову аварію?

У це важко повірити, але за кермом автоубивці сидів… поліцейський, який аж надто спішив у відділок.

Наш Олег Єрмолінський був на місці моторошної трагедії.