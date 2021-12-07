Поки чоловік був на роботі, його будинок разом із дружиною згорів вщент – трагедія на Львівщині

Одна у зачиненій хаті: на Львівщині у страшній пожежі загинула жінка з інвалідністю.

Рятувати бідолашну кинулися усім селом, але годі – через полум’я підступитися до будинку було вже неможливо.

Лише згодом пожежники знайшли обгоріле тіло власниці поруч із пічкою. Також по темі: Масштабна пожежа у Дніпрі - вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку

Що ж стало причиною цієї жахливої трагедії?

У це важко повірити, але чоловік загиблої підозрює, що дружина сама підпалила помешкання разом із усіма документами та грошима.

Одкровенне інтерв’ю погорільця буквально рве душу на шматки та змушує задуматися.