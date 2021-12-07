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Video: Поки чоловік був на роботі, його будинок разом із дружиною згорів вщент – трагедія на Львівщині

Одна у зачиненій хаті: на Львівщині у страшній пожежі загинула жінка з інвалідністю. Рятувати бідолашну кинулися усім селом, але годі – через полум’я підступитися до будинку було вже неможливо. Лише згодом пожежники знайшли обгоріле тіло власниці поруч із пічкою.[read_more_news] Що ж стало причиною цієї жахливої трагедії? У це важко повірити, але чоловік загиблої підозрює, що дружина сама підпалила помешкання разом із усіма документами та грошима. Одкровенне інтерв’ю погорільця буквально рве душу на шматки та змушує задуматися.

Поки чоловік був на роботі, його будинок разом із дружиною згорів вщент – трагедія на Львівщині
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Одна у зачиненій хаті: на Львівщині у страшній пожежі загинула жінка з інвалідністю.

Рятувати бідолашну кинулися усім селом, але годі – через полум’я підступитися до будинку було вже неможливо.

Лише згодом пожежники знайшли обгоріле тіло власниці поруч із пічкою. Також по темі: Масштабна пожежа у Дніпрі - вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку

Що ж стало причиною цієї жахливої трагедії?

У це важко повірити, але чоловік загиблої підозрює, що дружина сама підпалила помешкання разом із усіма документами та грошима.

Одкровенне інтерв’ю погорільця буквально рве душу на шматки та змушує задуматися.

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ICTV / Надзвичайні новини / Поки чоловік був на роботі, його будинок разом із дружиною згорів вщент – трагедія на Львівщині / 07.12.2021 19:36
07.12.2021 19:36

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