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Video: Покремсала коханого, немов капусту на очах у найкращого друга – звіряча різня у Києві

Вузол взаємин, що сплітався півтора десятиліття, вона розрубала за одну секунду. У Києві 40-річна жінка пошматувала на 12 років старшого коханого. Першим ударом розрубала артерію, з нещасного кров почала бити фонтаном, а вона продовжує, не зупиняючись, гатити його гострим лезом. Усе відбувалося майже у гробовій тиші. Жертва не встигла й пискнути. Сусіди не чули ані звуку.[read_more_news] А за розправою, на відстані витягнутої руки, лише послухайте, спостерігав мовчазний свідок. Та кривава картина звірячої різні закарбувалася у його пам’яті на вічно. Просто мороз шкірою.

Покремсала коханого, немов капусту на очах у найкращого друга – звіряча різня у Києві
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Вузол взаємин, що сплітався півтора десятиліття, вона розрубала за одну секунду.

У Києві 40-річна жінка пошматувала на 12 років старшого коханого.

Першим ударом розрубала артерію, з нещасного кров почала бити фонтаном, а вона продовжує, не зупиняючись, гатити його гострим лезом.

Усе відбувалося майже у гробовій тиші.

Жертва не встигла й пискнути.

Сусіди не чули ані звуку. Також по темі: Паралізована жінка тиждень жила поруч з тілом свого покійного коханого, повільно згасаючи

А за розправою, на відстані витягнутої руки, лише послухайте, спостерігав мовчазний свідок.

Та кривава картина звірячої різні закарбувалася у його пам’яті на вічно.

Просто мороз шкірою.

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ICTV / Надзвичайні новини / Покремсала коханого, немов капусту на очах у найкращого друга – звіряча різня у Києві / 02.11.2021 19:49
02.11.2021 19:49

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