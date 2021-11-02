Покремсала коханого, немов капусту на очах у найкращого друга – звіряча різня у Києві

Вузол взаємин, що сплітався півтора десятиліття, вона розрубала за одну секунду.

У Києві 40-річна жінка пошматувала на 12 років старшого коханого.

Першим ударом розрубала артерію, з нещасного кров почала бити фонтаном, а вона продовжує, не зупиняючись, гатити його гострим лезом.

Усе відбувалося майже у гробовій тиші.

Жертва не встигла й пискнути.

Сусіди не чули ані звуку. Також по темі: Паралізована жінка тиждень жила поруч з тілом свого покійного коханого, повільно згасаючи

А за розправою, на відстані витягнутої руки, лише послухайте, спостерігав мовчазний свідок.

Та кривава картина звірячої різні закарбувалася у його пам’яті на вічно.

Просто мороз шкірою.