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Video: Показове самогубство влаштував безумець на Одещині

Викликав копів, стріляв у повітря, підпалив власний будинок, а зрештою підірвав себе гранатою. Показове самогубство влаштував 62-річний чоловік на Одещині. До правоохоронців зателефонував він сам, зізнався, що вдома має зброю. Згодом копи виявили в нього цілий арсенал. [read_more_news] Будинок безумця зі зброєю в руках оточили десятки спец призначенців у повній амуніції. Неадеквата вмовляли не натворити лиха. Людей із сусідніх будинків евакуювали подалі. Але врешті Володимир все одно підірвав гранату прямо у будинку. Чи постраждав хто-небудь ще від його дій? І головне – що змусило чоловіка піти на такий відчайдушний і водночас безумний крок?

Показове самогубство влаштував безумець на Одещині
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Викликав копів, стріляв у повітря, підпалив власний будинок, а зрештою підірвав себе гранатою.

Показове самогубство влаштував 62-річний чоловік на Одещині.

До правоохоронців зателефонував він сам, зізнався, що вдома має зброю.

Згодом копи виявили в нього цілий арсенал. Також по темі: У Карпатах туристи розпалювали багаття і підірвалися на боєприпасі

Будинок безумця зі зброєю в руках оточили десятки спец призначенців у повній амуніції.

Неадеквата вмовляли не натворити лиха.

Людей із сусідніх будинків евакуювали подалі.

Але врешті Володимир все одно підірвав гранату прямо у будинку.

Чи постраждав хто-небудь ще від його дій?

І головне – що змусило чоловіка піти на такий відчайдушний і водночас безумний крок?

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ICTV / Надзвичайні новини / Показове самогубство влаштував безумець на Одещині / 18.10.2021 19:38
18.10.2021 19:38

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