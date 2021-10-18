Показове самогубство влаштував безумець на Одещині

Викликав копів, стріляв у повітря, підпалив власний будинок, а зрештою підірвав себе гранатою.

Показове самогубство влаштував 62-річний чоловік на Одещині.

До правоохоронців зателефонував він сам, зізнався, що вдома має зброю.

Згодом копи виявили в нього цілий арсенал. Також по темі: У Карпатах туристи розпалювали багаття і підірвалися на боєприпасі

Будинок безумця зі зброєю в руках оточили десятки спец призначенців у повній амуніції.

Неадеквата вмовляли не натворити лиха.

Людей із сусідніх будинків евакуювали подалі.

Але врешті Володимир все одно підірвав гранату прямо у будинку.

Чи постраждав хто-небудь ще від його дій?

І головне – що змусило чоловіка піти на такий відчайдушний і водночас безумний крок?