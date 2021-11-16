Показова страта іноземця на порозі суду у Києві – дикий бандитизм та страшна реальність

У Києві – справжній дикий бандитизм!

Задумайтесь на хвилину!

Чоловіка просто на виході з суду розстріляв нахабний кілер!

Наче в якомусь кіно про італійську мафію.

Але це – наша з вами страшна реальність!

Нападник випустив у бідолаху щонайменше чотири кулі: поцілив у ногу та спину! Також по темі: Привселюдна страта іноземця у Києві - що не поділили бандити

Після цього – швидко і безперешкодно втік на машині.

В очевидців – шок!

Адже стати випадковою жертвою міг кожен – усе відбувалося вдень, коли в тому районі повно людей!

Публічну страту влаштували для чоловіка, який приходив на засідання у справі про груповий розбійний напад!

Хто ж він такий і що з ним?

Чи вдалося поліції спіймати кілера?

Від такого бойовика аж паморочиться в голові!