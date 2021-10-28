Погрожував зброєю всім довкола заради порятунку безпорадної дружини? Бойовик у Василькові

З пістолетом на лікарів.

На Київщині чоловік увірвався в приймальне відділення наставив зброю на зовсім молоду медсестру.

Дівчина ледь не зомліла, але вчасно зуміла заховатися від цього навіженого.

Але звідки така агресія?

Він вимагав, аби медики негайно оглянули його жінку. Також по темі: Агресивний парубок з багатою фантазією напав на медика у Рівному

Бо та упала і забила руку!

У медичному закладі розігрався справжній небезпечний бойовик.

Неадеквата затримали.

Але тепер дивіться як його боронять дружина і сусідка, вони наче тигриці.

І скажу я вам, якщо сам навіжений у той вечір був у такому ж стані в лікарні, то хто його знає чого ще б міг накоїти, якби та нещасна медсестра вчасно не зреагувала б.