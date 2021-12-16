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Video: Погром на цвинтарі – на Запоріжжі вандал розтрощив два десятки могил

Він прийшов вночі і влаштував справжній погром на кладовищі. Розбиті пам’ятники, розкурочені могили – на Запоріжжі від рук одного єдиного чоловіка постраждало зо два десятки надгробків. Його вдалось впіймати – і тільки-но уявіть, він шкодить на кладовищі вже не вперше. Та навіщо він туди приходить – наші журналісти пройшлись його слідами.

Погром на цвинтарі – на Запоріжжі вандал розтрощив два десятки могил
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Він прийшов вночі і влаштував справжній погром на кладовищі.

Розбиті пам’ятники, розкурочені могили – на Запоріжжі від рук одного єдиного чоловіка постраждало зо два десятки надгробків.

Його вдалось впіймати – і тільки-но уявіть, він шкодить на кладовищі вже не вперше.

Та навіщо він туди приходить – наші журналісти пройшлись його слідами.

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ICTV / Надзвичайні новини / Погром на цвинтарі – на Запоріжжі вандал розтрощив два десятки могил / 16.12.2021 19:41
16.12.2021 19:41

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