Погром на цвинтарі – на Запоріжжі вандал розтрощив два десятки могил

Він прийшов вночі і влаштував справжній погром на кладовищі.

Розбиті пам’ятники, розкурочені могили – на Запоріжжі від рук одного єдиного чоловіка постраждало зо два десятки надгробків.

Його вдалось впіймати – і тільки-но уявіть, він шкодить на кладовищі вже не вперше.

Та навіщо він туди приходить – наші журналісти пройшлись його слідами.