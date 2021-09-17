Погана кров? Син помстився батькові за роки страждань нечуваним вбивством

Нечуване убивство в столиці.

Син холоднокровно забив рідного батька.

Нещасний був увесь синій від побоїв, в нього були зламані ребра, а обличчя таке спухле від ударів кулаками, що навіть добрі знайомі загиблого не одразу його впізнали. Також по темі: Не стали тещею та тестем - кривава помста батькам екс-коханої у Запоріжжі

Рідний кат, кажуть сусіди, спершу калічив тварин – така жорстокість просто непритаманна нормальній людині.

Роками тиран лупцював старого так, що того аж забирали до лікарні.

Але чому люди на боці жорстокого сусіда і чим перед сином так завинив тато, що той аж жадав помсти?!..