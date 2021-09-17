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Video: Погана кров? Син помстився батькові за роки страждань нечуваним вбивством

Нечуване убивство в столиці. Син холоднокровно забив рідного батька. Нещасний був увесь синій від побоїв, в нього були зламані ребра, а обличчя таке спухле від ударів кулаками, що навіть добрі знайомі загиблого не одразу його впізнали. [read_more_news] Рідний кат, кажуть сусіди, спершу калічив тварин - така жорстокість просто непритаманна нормальній людині. Роками тиран лупцював старого так, що того аж забирали до лікарні. Але чому люди на боці жорстокого сусіда і чим перед сином так завинив тато, що той аж жадав помсти?!..

Погана кров? Син помстився батькові за роки страждань нечуваним вбивством
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Нечуване убивство в столиці.

Син холоднокровно забив рідного батька.

Нещасний був увесь синій від побоїв, в нього були зламані ребра, а обличчя таке спухле від ударів кулаками, що навіть добрі знайомі загиблого не одразу його впізнали. Також по темі: Не стали тещею та тестем - кривава помста батькам екс-коханої у Запоріжжі

Рідний кат, кажуть сусіди, спершу калічив тварин – така жорстокість просто непритаманна нормальній людині.

Роками тиран лупцював старого так, що того аж забирали до лікарні.

Але чому люди на боці жорстокого сусіда і чим перед сином так завинив тато, що той аж жадав помсти?!..

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ICTV / Надзвичайні новини / Погана кров? Син помстився батькові за роки страждань нечуваним вбивством / 17.09.2021 19:47
17.09.2021 19:47

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