seach
ICTV - Разом краще

Video: Подружжя заснуло перед телевізором – очей більше не відкрили! Трагедія на Львівщині

Жили довго і щасливо та загинули в один день. На Львівщині подружжя пенсіонерів заснуло перед телевізором і більше не прокинулося. Лише наступного ранку вже мертві тіла знайшла сусідка.[read_more_news] І не встигли селяни оговтатися, як їх шокувало нове лихо. Наступного дня, вже в іншому будинку, за схожих обставин виявили неживим ще одного чоловіка. Місцеві - у розпачі і не знають, як далі жити. Наша Євгенія Полікарпова повернулася з моторошного села та дізналася, що ж так масово вбиває людей.

Подружжя заснуло перед телевізором – очей більше не відкрили! Трагедія на Львівщині
0 Коментувати

Жили довго і щасливо та загинули в один день.

На Львівщині подружжя пенсіонерів заснуло перед телевізором і більше не прокинулося.

Лише наступного ранку вже мертві тіла знайшла сусідка. Також по темі: Молода пара вчаділа у власній квартирі. Трагічна історія з Вінниці

І не встигли селяни оговтатися, як їх шокувало нове лихо.

Наступного дня, вже в іншому будинку, за схожих обставин виявили неживим ще одного чоловіка.

Місцеві – у розпачі і не знають, як далі жити.

Наша Євгенія Полікарпова повернулася з моторошного села та дізналася, що ж так масово вбиває людей.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Подружжя заснуло перед телевізором – очей більше не відкрили! Трагедія на Львівщині / 18.01.2022 20:04
18.01.2022 20:04

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь