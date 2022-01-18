Подружжя заснуло перед телевізором – очей більше не відкрили! Трагедія на Львівщині

Жили довго і щасливо та загинули в один день.

На Львівщині подружжя пенсіонерів заснуло перед телевізором і більше не прокинулося.

Лише наступного ранку вже мертві тіла знайшла сусідка. Також по темі: Молода пара вчаділа у власній квартирі. Трагічна історія з Вінниці

І не встигли селяни оговтатися, як їх шокувало нове лихо.

Наступного дня, вже в іншому будинку, за схожих обставин виявили неживим ще одного чоловіка.

Місцеві – у розпачі і не знають, як далі жити.

Наша Євгенія Полікарпова повернулася з моторошного села та дізналася, що ж так масово вбиває людей.