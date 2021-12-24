По коліна в білій казці – зима нарешті докотилася і до Півдня України

По коліна в білій казці.

Завірюха, ожеледиця, затори і карколомні аварії – зима нарешті докотилася і до Півдня України.

У Миколаєві снігопад традиційно став справжнім стихійним лихом – ні проїхати, ні пройти! Також по темі: Перший сніг приніс дуже неприємний сюрприз для водіїв - транспортний колапс на Запоріжжі

Водії скаржаться, що дороги не чищені, пішоходи вже збилися з рахунку, скільки разів гепнулися на ковзанці, на яку перетворилися тротуари.

А що там комунальники?

Ну у них все. Під контролем. Хоч комусь добре. Слава Богу.