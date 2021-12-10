Пластикові пакетики стають платними – як бути українцям

Ера пакета з пакетами завершена!

Так одним розчерком пера постановив Президент.

Закон, підписаний ще влітку, тепер набрав чинності.

В ньому йдеться, що Україна до 2023 року має позбутися поліетиленових мішечків.

Бо ж вони – то страшна загроза для вітчизняної екології.

Рятуватимуть довкілля від прозорих шурхотливих мішечків у кілька етапів. Також по темі: Дружина несла в пакеті ще теплі ноги коханого чоловіка - скандальна ампутація у лікарні на Миколаївщині

Перший починається саме сьогодні – пакетики, які безкоштовними рулонами висіли біля овочевих яток у супермаркетах, стають платні.

Кому і скільки грошей доведеться викласти?

Як бути українцям, які так звикли до дармових пакетиків у супермаркетах?

І у що пакує продукти прогресивне людство?

Нам роз’яснювали у міністерстві захисту довкілля.