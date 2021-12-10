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Video: Пластикові пакетики стають платними – як бути українцям

Ера пакета з пакетами завершена! Так одним розчерком пера постановив Президент. Закон, підписаний ще влітку, тепер набрав чинності. В ньому йдеться, що Україна до 2023 року має позбутися поліетиленових мішечків. Бо ж вони – то страшна загроза для вітчизняної екології. Рятуватимуть довкілля від прозорих шурхотливих мішечків у кілька етапів.[read_more_news] Перший починається саме сьогодні – пакетики, які безкоштовними рулонами висіли біля овочевих яток у супермаркетах, стають платні. Кому і скільки грошей доведеться викласти? Як бути українцям, які так звикли до дармових пакетиків у супермаркетах? І у що пакує продукти прогресивне людство? Нам роз'яснювали у міністерстві захисту довкілля.

Пластикові пакетики стають платними – як бути українцям
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Ера пакета з пакетами завершена!

Так одним розчерком пера постановив Президент.

Закон, підписаний ще влітку, тепер набрав чинності.

В ньому йдеться, що Україна до 2023 року має позбутися поліетиленових мішечків.

Бо ж вони – то страшна загроза для вітчизняної екології.

Рятуватимуть довкілля від прозорих шурхотливих мішечків у кілька етапів. Також по темі: Дружина несла в пакеті ще теплі ноги коханого чоловіка - скандальна ампутація у лікарні на Миколаївщині

Перший починається саме сьогодні – пакетики, які безкоштовними рулонами висіли біля овочевих яток у супермаркетах, стають платні.

Кому і скільки грошей доведеться викласти?

Як бути українцям, які так звикли до дармових пакетиків у супермаркетах?

І у що пакує продукти прогресивне людство?

Нам роз’яснювали у міністерстві захисту довкілля.

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ICTV / Надзвичайні новини / Пластикові пакетики стають платними – як бути українцям / 10.12.2021 19:20
10.12.2021 19:20

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