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Video: Планували весілля – натомість померли разом! Молода пара загинула на пожежі у Львові

Плани на весілля трагічно обірвала пожежа. У Львові в елітній багатоповерхівці страшною смертю загинула молода пара. Тільки уявіть, бідолашних знайшли прямо на порозі біля вхідних дверей, і ще годину намагалися реанімувати, але марно. Що ж стало причиною драми?[read_more_news] Сусіди переконують, що у всьому винна керуюча компанія, яка відповідає за будинок. Комунальники ж обіцяють провести власне розслідування. Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася вражаючі факти.

Планували весілля – натомість померли разом! Молода пара загинула на пожежі у Львові
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Плани на весілля трагічно обірвала пожежа.

У Львові в елітній багатоповерхівці страшною смертю загинула молода пара.

Тільки уявіть, бідолашних знайшли прямо на порозі біля вхідних дверей, і ще годину намагалися реанімувати, але марно.

Що ж стало причиною драми? Також по темі: 19-річний юнак свою останню ніч провів у домі 49-річного чоловіка - пожежа на Львівщині

Сусіди переконують, що у всьому винна керуюча компанія, яка відповідає за будинок.

Комунальники ж обіцяють провести власне розслідування.

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася вражаючі факти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Планували весілля – натомість померли разом! Молода пара загинула на пожежі у Львові / 16.12.2021 19:59
16.12.2021 19:59

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