Планували весілля – натомість померли разом! Молода пара загинула на пожежі у Львові

Плани на весілля трагічно обірвала пожежа.

У Львові в елітній багатоповерхівці страшною смертю загинула молода пара.

Тільки уявіть, бідолашних знайшли прямо на порозі біля вхідних дверей, і ще годину намагалися реанімувати, але марно.

Що ж стало причиною драми? Також по темі: 19-річний юнак свою останню ніч провів у домі 49-річного чоловіка - пожежа на Львівщині

Сусіди переконують, що у всьому винна керуюча компанія, яка відповідає за будинок.

Комунальники ж обіцяють провести власне розслідування.

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася вражаючі факти.