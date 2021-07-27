Після зіткнення з вантажівкою страшною смертю загинув велосипедист – ДТП на Черкащині

Моторошна трагедія на Черкащині.

Чергова ДТП на сумнозвісній трасі Київ-Одеса.

Після зіткнення з вантажівкою страшною смертю загинув велосипедист. Також по темі: Велосипедист не зміг поділити дорогу з водієм елітного Porsche

Що стало причиною цієї жахливої аварії?

Та з чиєї вини людина відправилася на той світ?