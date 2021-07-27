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Video: Після зіткнення з вантажівкою страшною смертю загинув велосипедист – ДТП на Черкащині

Моторошна трагедія на Черкащині. Чергова ДТП на сумнозвісній трасі Київ-Одеса. Після зіткнення з вантажівкою страшною смертю загинув велосипедист.[read_more_news] Що стало причиною цієї жахливої аварії? Та з чиєї вини людина відправилася на той світ?

Після зіткнення з вантажівкою страшною смертю загинув велосипедист – ДТП на Черкащині
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Моторошна трагедія на Черкащині.

Чергова ДТП на сумнозвісній трасі Київ-Одеса.

Після зіткнення з вантажівкою страшною смертю загинув велосипедист. Також по темі: Велосипедист не зміг поділити дорогу з водієм елітного Porsche

Що стало причиною цієї жахливої аварії?

Та з чиєї вини людина відправилася на той світ?

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ICTV / Надзвичайні новини / Після зіткнення з вантажівкою страшною смертю загинув велосипедист – ДТП на Черкащині / 27.07.2021 19:56
27.07.2021 19:56

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