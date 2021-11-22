Після вечері в родинному колі вижили не всі – у Білгороді-Дністровському всіх нажахала страшна сімейна драма

Знаєте, як кажуть – коли здається, то хреститися треба.

У Білгороді-Дністровському на Одещині мешканців нажахала страшна сімейна драма.

Після вечері в родинному колі вижили не всі.

Господар ледь оклигав, з його дружиною вже попрощалися на кладовищі, а донька – у дуже тяжкому стані між життям і смертю. Також по темі: У квартирі шкільного вчителя насмерть вчаділи молоді хлопці - трагедія на Львівщині

Сусіди чомусь навіть не сумнівалися – родину отруїли.

І зробили це навмисно!

Вони навіть знали, кому це вигідно!

Але чи так все насправді?

Невже хтось дійсно бажав смерті усій сім’ї?

Інколи пліткарі можуть бути жорстокими.