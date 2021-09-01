Після негоди у Києві зникла вулиця – дорогу змило у прірву

Провалля просто посеред дороги!

Ще до недавнього часу столична вулиця Петра Радченка нічим не відрізнялася від інших доріг.

Та тепер вже кілька днів з вікон місцевих мешканців відкривається моторошна картина – наче після бомбардування. Також по темі: ДТП з коровами у Києві - худобу розкидало по дорозі

Вся дорога вкрита ямами та яругами завглибшки кілька метрів!

Але чому ж досі дірки не заасфальтували?

Невже чиновники не знають про проблему?

Чи просто намагаються перекинути відповідальність на когось іншого аби самим не робити ремонт?

Олександр Храпач дізнавався всі деталі.