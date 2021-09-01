Після негоди у Києві зникла вулиця – дорогу змило у прірву

Блокада у Києві – жителі перекрили дорогу загального користування бетонними блоками
Дорога смерті на Прикарпатті: за останні декілька років загинули більше трьох десятків людей
На станціях техобслуговування аншлаг через ями на дорогах
Копи випустили на українські дороги моторошний автобус-фантом
На Прикарпатті кращі друзі посварилися через ремонт сільської дороги
На Прикарпатті землю продали разом з дорогою
Дороги в Україні: як правильно карати за пробите колесо?
На Прикарпатті горяни звели підвісну канатку для перевезення покійників