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Video: Після негоди у Києві зникла вулиця – дорогу змило у прірву

Провалля просто посеред дороги! Ще до недавнього часу столична вулиця Петра Радченка нічим не відрізнялася від інших доріг. Та тепер вже кілька днів з вікон місцевих мешканців відкривається моторошна картина – наче після бомбардування.  [read_more_news] Вся дорога вкрита ямами та яругами завглибшки кілька метрів! Але чому ж досі дірки не заасфальтували? Невже чиновники не знають про проблему? Чи просто намагаються перекинути відповідальність на когось іншого аби самим не робити ремонт? Олександр Храпач дізнавався всі деталі.

Після негоди у Києві зникла вулиця – дорогу змило у прірву
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Провалля просто посеред дороги!

Ще до недавнього часу столична вулиця Петра Радченка нічим не відрізнялася від інших доріг.

Та тепер вже кілька днів з вікон місцевих мешканців відкривається моторошна картина – наче після бомбардування.   Також по темі: ДТП з коровами у Києві - худобу розкидало по дорозі

Вся дорога вкрита ямами та яругами завглибшки кілька метрів!

Але чому ж досі дірки не заасфальтували?

Невже чиновники не знають про проблему?

Чи просто намагаються перекинути відповідальність на когось іншого аби самим не робити ремонт?

Олександр Храпач дізнавався всі деталі.

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ICTV / Надзвичайні новини / Після негоди у Києві зникла вулиця – дорогу змило у прірву / 01.09.2021 20:10
01.09.2021 20:10

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