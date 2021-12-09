Пішла з другом в гості весело провести час – додому вже не повернулась! Вбивство на Прикарпатті

На Прикарпатті чоловік побив до смерті приятельку і викинув тіло під паркан.

Цей шокуючий злочин стався в Коломиї.

53-річний чоловік з подружкою по чарці прийшли в гості. Також по темі: Завітали в гості до матері-одиначки і зґвалтували її? Брудний інцидент з копом на Полтавщині

І звідти живою жінка уже не повернулась.

Її знайшли за сотню метрів, посинілою від кривавих побоїв.

Як гучне застілля перетворилось на місце злочину ? – дивіться.