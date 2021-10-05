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Video: Пішла в ліс по гриби і заблукала – пригоди жінки на Рівненщині

Піша до лісу по гриби та заблукала! Ще й не сама, а з домашнім псом. На Рівненщині 87-річна пенсіонерка три дні та дві ночі блукала лісовими хащами, падала та розбивала голову і знесилилась настільки, що вже й не сподівалася вийти до людей.[read_more_news] Але вірний чотирилапий друг не полишав жінку до останнього і саме він її і врятував. Як це було і що допомогло вже літній пенсіонерці вижити самій в осінньому лісі? Про це далі у сюжеті.

Пішла в ліс по гриби і заблукала – пригоди жінки на Рівненщині
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Піша до лісу по гриби та заблукала!

Ще й не сама, а з домашнім псом.

На Рівненщині 87-річна пенсіонерка три дні та дві ночі блукала лісовими хащами, падала та розбивала голову і знесилилась настільки, що вже й не сподівалася вийти до людей. Також по темі: Діти насмерть отруїлися грибами - трагедія на Вінниччині

Але вірний чотирилапий друг не полишав жінку до останнього і саме він її і врятував.

Як це було і що допомогло вже літній пенсіонерці вижити самій в осінньому лісі?

Про це далі у сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Пішла в ліс по гриби і заблукала – пригоди жінки на Рівненщині / 05.10.2021 20:18
05.10.2021 20:18

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