Пішла в гості до коханця – живою більше не повернулась! Гнітючі пристрасті на Одещині

Жив поряд із небіжчицею кілька тижнів, а потім вирішив спалити тіло. Історія, від якої холоне кров!

На Одещині 48-річна жінка пішла в гості до свого товариша.

Відтоді живою її вже не бачили. Також по темі: Прийшов миритися із пляшкою до друга - більше його живим не бачили. Моторошна історія у Харкові

На сполох забили сусіди чоловіка, адже біля сходового майданчика стояв нестерпний сморід.

Тоді власник оселі, наче нічого такого не сталося, виніс покійницю на вулицю і спалив!

Які ж драматичні події розгорталися в тому злощасному помешканні?

І чому палію дорікають лиш тим, що вчинив не по-християнськи?

Голова обертом від таких гнітючих пристрастей.