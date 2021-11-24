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Video: Пішла в гості до коханця – живою більше не повернулась! Гнітючі пристрасті на Одещині

Жив поряд із небіжчицею кілька тижнів, а потім вирішив спалити тіло. Історія, від якої холоне кров! На Одещині 48-річна жінка пішла в гості до свого товариша. Відтоді живою її вже не бачили.  [read_more_news] На сполох забили сусіди чоловіка, адже біля сходового майданчика стояв нестерпний сморід. Тоді власник оселі, наче нічого такого не сталося, виніс покійницю на вулицю і спалив! Які ж драматичні події розгорталися в тому злощасному помешканні? І чому палію дорікають лиш тим, що вчинив не по-християнськи? Голова обертом від таких гнітючих пристрастей.

Пішла в гості до коханця – живою більше не повернулась! Гнітючі пристрасті на Одещині
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Жив поряд із небіжчицею кілька тижнів, а потім вирішив спалити тіло. Історія, від якої холоне кров!

На Одещині 48-річна жінка пішла в гості до свого товариша.

Відтоді живою її вже не бачили.   Також по темі: Прийшов миритися із пляшкою до друга - більше його живим не бачили. Моторошна історія у Харкові

На сполох забили сусіди чоловіка, адже біля сходового майданчика стояв нестерпний сморід.

Тоді власник оселі, наче нічого такого не сталося, виніс покійницю на вулицю і спалив!

Які ж драматичні події розгорталися в тому злощасному помешканні?

І чому палію дорікають лиш тим, що вчинив не по-християнськи?

Голова обертом від таких гнітючих пристрастей.

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ICTV / Надзвичайні новини / Пішла в гості до коханця – живою більше не повернулась! Гнітючі пристрасті на Одещині / 24.11.2021 19:58
24.11.2021 19:58

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