Video: Підполковник поліції особисто докладав руку до інтимних екзекуцій? На Харківщині викрили перевертнів в погонах
Душили, знущалися та принижували, аби вибити зізнання у вбивстві з підозрюваного.
Гучний скандал на Харківщині.
ДБР, Департамент внутрішньої безпеки поліції та прокуратура заявляє: викрили справжніх перевертнів у погонах.
Серед підозрюваних цілий заступник начальника райвідділу - підполковник поліції, який, мовляв, особисто брав участь у катуваннях.
За версією слідства, пенсіонера, якого підозрювали у вбивстві товариша-сусіда, почали душити ще під час затримання, в його ж домі. [read_more_news]
Потім привезли до райвідділку і там тривалий час били пляшкою з водою по голові.
А далі, щоб отримати необхідні свідчення, підполковник надягнув на руки гумові рукавиці і почав відтягувати та здавлювати статевий орган підозрюваного.
Чоловік не витримав таких тортур і визнав себе винним.
На час досудового слідства суд відправив його у СІЗО.
Шокуючі події, які тепер вивчають слідчі, трапилися ще 2019-го.
Чому ж тоді майже два роки не проводилися слідчі дії?
Чи дійсно постраждалий чоловік не скоював цього вбивство?
І що на своє виправдання тепер розповідає підполковник поліції?
Який, до речі, поки що один отримав підозру у катуванні.
Моторошна і дуже заплутана історія.
Підполковник поліції особисто докладав руку до інтимних екзекуцій? На Харківщині викрили перевертнів в погонах