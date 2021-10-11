Підполковник поліції особисто докладав руку до інтимних екзекуцій? На Харківщині викрили перевертнів в погонах

Душили, знущалися та принижували, аби вибити зізнання у вбивстві з підозрюваного.

Гучний скандал на Харківщині.

ДБР, Департамент внутрішньої безпеки поліції та прокуратура заявляє: викрили справжніх перевертнів у погонах.

Серед підозрюваних цілий заступник начальника райвідділу – підполковник поліції, який, мовляв, особисто брав участь у катуваннях.

За версією слідства, пенсіонера, якого підозрювали у вбивстві товариша-сусіда, почали душити ще під час затримання, в його ж домі. Також по темі: Перевертні в погонах викрадали людей та вимагали викуп - скандал у Києві Перевертні в погонах. Найгучніші в історії України злочини поліції Перевертні в погонах: винесення вироку бійцям Торнадо

Потім привезли до райвідділку і там тривалий час били пляшкою з водою по голові.

А далі, щоб отримати необхідні свідчення, підполковник надягнув на руки гумові рукавиці і почав відтягувати та здавлювати статевий орган підозрюваного.

Чоловік не витримав таких тортур і визнав себе винним.

На час досудового слідства суд відправив його у СІЗО.

Шокуючі події, які тепер вивчають слідчі, трапилися ще 2019-го.

Чому ж тоді майже два роки не проводилися слідчі дії?

Чи дійсно постраждалий чоловік не скоював цього вбивство?

І що на своє виправдання тепер розповідає підполковник поліції?

Який, до речі, поки що один отримав підозру у катуванні.

Моторошна і дуже заплутана історія.