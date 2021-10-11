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Video: Підполковник поліції особисто докладав руку до інтимних екзекуцій? На Харківщині викрили перевертнів в погонах

Душили, знущалися та принижували, аби вибити зізнання у вбивстві з підозрюваного. Гучний скандал на Харківщині. ДБР, Департамент внутрішньої безпеки поліції та прокуратура заявляє: викрили справжніх перевертнів у погонах. Серед підозрюваних цілий заступник начальника райвідділу - підполковник поліції, який, мовляв, особисто брав участь у катуваннях. За версією слідства, пенсіонера, якого підозрювали у вбивстві товариша-сусіда, почали душити ще під час затримання, в його ж домі. [read_more_news] Потім привезли до райвідділку і там тривалий час били пляшкою з водою по голові. А далі, щоб отримати необхідні свідчення, підполковник надягнув на руки гумові рукавиці і почав відтягувати та здавлювати статевий орган підозрюваного. Чоловік не витримав таких тортур і визнав себе винним. На час досудового слідства суд відправив його у СІЗО. Шокуючі події, які тепер вивчають слідчі, трапилися ще 2019-го. Чому ж тоді майже два роки не проводилися слідчі дії? Чи дійсно постраждалий чоловік не скоював цього вбивство? І що на своє виправдання тепер розповідає підполковник поліції? Який, до речі, поки що один отримав підозру у катуванні. Моторошна і дуже заплутана історія.

Підполковник поліції особисто докладав руку до інтимних екзекуцій? На Харківщині викрили перевертнів в погонах
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Душили, знущалися та принижували, аби вибити зізнання у вбивстві з підозрюваного.

Гучний скандал на Харківщині.

ДБР, Департамент внутрішньої безпеки поліції та прокуратура заявляє: викрили справжніх перевертнів у погонах.

Серед підозрюваних цілий заступник начальника райвідділу – підполковник поліції, який, мовляв, особисто брав участь у катуваннях.

За версією слідства, пенсіонера, якого підозрювали у вбивстві товариша-сусіда, почали душити ще під час затримання, в його ж домі.  Також по темі: Перевертні в погонах викрадали людей та вимагали викуп - скандал у Києві Перевертні в погонах. Найгучніші в історії України злочини поліції Перевертні в погонах: винесення вироку бійцям Торнадо

Потім привезли до райвідділку і там тривалий час били пляшкою з водою по голові.

А далі, щоб отримати необхідні свідчення, підполковник надягнув на руки гумові рукавиці і почав відтягувати та здавлювати статевий орган підозрюваного.

Чоловік не витримав таких тортур і визнав себе винним.

На час досудового слідства суд відправив його у СІЗО.

Шокуючі події, які тепер вивчають слідчі, трапилися ще 2019-го.

Чому ж тоді майже два роки не проводилися слідчі дії?

Чи дійсно постраждалий чоловік не скоював цього вбивство?

І що на своє виправдання тепер розповідає підполковник поліції?

Який, до речі, поки що один отримав підозру у катуванні.

Моторошна і дуже заплутана історія.

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ICTV / Надзвичайні новини / Підполковник поліції особисто докладав руку до інтимних екзекуцій? На Харківщині викрили перевертнів в погонах / 11.10.2021 20:10
11.10.2021 20:10

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