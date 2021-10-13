Підпалюючи квартиру колишній дружині, зайнявся сам – пекельна драма у Вишневому

Почуття, які буквально вбивають!

У Вишневому чоловік прийшов під квартиру до колишньої дружини і вмовляв знову зійтися.

Та коли отримав відмову – наче з глузду з’їхав!

Дістав пляшку з запальною сумішшю і підпалив все! Також по темі: Облив бензином кохану і підпалив - вогняні пристрасті у селі під Києвом

Але, за сумною іронією долі, разом із дверима у квартиру коханої спалахнув і сам палій!

Ледве живого, з опіками 90 відсотків тіла його відвезли у реанімацію.

Чи зізнався піроман у скоєному і чи взагалі, вижив?

Олександр Храпач усе розповість.