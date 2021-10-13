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Video: Підпалюючи квартиру колишній дружині, зайнявся сам – пекельна драма у Вишневому

Почуття, які буквально вбивають! У Вишневому чоловік прийшов під квартиру до колишньої дружини і вмовляв знову зійтися. Та коли отримав відмову - наче з глузду з'їхав! Дістав пляшку з запальною сумішшю і підпалив все! [read_more_news] Але, за сумною іронією долі, разом із дверима у квартиру коханої спалахнув і сам палій! Ледве живого, з опіками 90 відсотків тіла його відвезли у реанімацію. Чи зізнався піроман у скоєному і чи взагалі, вижив? Олександр Храпач усе розповість.

Підпалюючи квартиру колишній дружині, зайнявся сам – пекельна драма у Вишневому
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Почуття, які буквально вбивають!

У Вишневому чоловік прийшов під квартиру до колишньої дружини і вмовляв знову зійтися.

Та коли отримав відмову – наче з глузду з’їхав!

Дістав пляшку з запальною сумішшю і підпалив все! Також по темі: Облив бензином кохану і підпалив - вогняні пристрасті у селі під Києвом

Але, за сумною іронією долі, разом із дверима у квартиру коханої спалахнув і сам палій!

Ледве живого, з опіками 90 відсотків тіла його відвезли у реанімацію.

Чи зізнався піроман у скоєному і чи взагалі, вижив?

Олександр Храпач усе розповість.

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ICTV / Надзвичайні новини / Підпалюючи квартиру колишній дружині, зайнявся сам – пекельна драма у Вишневому / 13.10.2021 19:54
13.10.2021 19:54

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