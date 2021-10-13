Підпалюючи квартиру колишній дружині, зайнявся сам – пекельна драма у Вишневому

Оце так подарунок! Чоловік підпалив дружину в її день народження, вона померла
На Полтавщині чоловік підпалив колишню дружину через ревнощі
Померла у страшних муках. У Запоріжжі судять шаленця, який спалив свою юну кохану
Шокуюче звірство. Чоловік підпалив дружину на очах у сусідів
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На Дніпропетровщині ветеран АТО під час гучної сварки ледь не спалив родичів живцем
На Дніпропетровщині молоду 23-рирічну жінку у власному будинку облили горючою рідиною і підпалили
Надзвичайні новини 29.03