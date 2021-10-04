Підлітки хизувалися кров’ю поліцейських на руках – жорстока розправа у Чернігові

У Чернігові підлітки до смерті забили поліцейського, ще одного правоохоронця відправили в реанімацію.

Це просто нечувана жорстокість.

Компанія хлопців дубасила ногами вже непритомних чоловіків і усе це звірство ще й знімали на відео, хизувалися людською кров‘ю на руках. Також по темі: Злочинний дует мандрував Вінниччиною та попався копам у Крижополі

Шокує, що усе це дикунство відбувалося на очах спершу співробітників супермаркету, де й почався конфлікт.

А потім і просто перехожі байдуже спостерігали за убивством.

Але що ж сталося тієї страшної ночі?

Ви здивуєтеся, але тепер ці безстрашні покидьки заявляють, що це вони насправді були жертвами і їх спровокували.

Ексклюзивні подробиці цього моторошного скандалу дізнавалася наша Олена Ровенчук.