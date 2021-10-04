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Video: Підлітки хизувалися кров’ю поліцейських на руках – жорстока розправа у Чернігові

У Чернігові підлітки до смерті забили поліцейського, ще одного правоохоронця відправили в реанімацію. Це просто нечувана жорстокість. Компанія хлопців дубасила ногами вже непритомних чоловіків і усе це звірство ще й знімали на відео, хизувалися людською кров‘ю на руках.  [read_more_news] Шокує, що усе це дикунство відбувалося на очах спершу співробітників супермаркету, де й почався конфлікт. А потім і просто перехожі байдуже спостерігали за убивством. Але що ж сталося тієї страшної ночі? Ви здивуєтеся, але тепер ці безстрашні покидьки заявляють, що це вони насправді були жертвами і їх спровокували. Ексклюзивні подробиці цього моторошного скандалу дізнавалася наша Олена Ровенчук.

Підлітки хизувалися кров’ю поліцейських на руках – жорстока розправа у Чернігові
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У Чернігові підлітки до смерті забили поліцейського, ще одного правоохоронця відправили в реанімацію.

Це просто нечувана жорстокість.

Компанія хлопців дубасила ногами вже непритомних чоловіків і усе це звірство ще й знімали на відео, хизувалися людською кров‘ю на руках.  Також по темі: Злочинний дует мандрував Вінниччиною та попався копам у Крижополі

Шокує, що усе це дикунство відбувалося на очах спершу співробітників супермаркету, де й почався конфлікт.

А потім і просто перехожі байдуже спостерігали за убивством.

Але що ж сталося тієї страшної ночі?

Ви здивуєтеся, але тепер ці безстрашні покидьки заявляють, що це вони насправді були жертвами і їх спровокували.

Ексклюзивні подробиці цього моторошного скандалу дізнавалася наша Олена Ровенчук.

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ICTV / Надзвичайні новини / Підлітки хизувалися кров’ю поліцейських на руках – жорстока розправа у Чернігові / 04.10.2021 19:43
04.10.2021 19:43

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