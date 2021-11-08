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Video: Підле вбивство чемпіона з джиу-джитсу у Києві – роковий удар ножем через українську мову?

Роковий удар для чемпіона, який навіть не сумнівався у своїх силах! Вночі у столиці сталася кривава трагедія біля цілодобового магазину. Нажахані співробітники викликали охорону, бо просто на порозі крамниці один відвідувач штрикнув ножем у груди іншого. Наряд примчав і застав жахаючу картину. Кривавий слід тягнувся тротуаром десятки метрів.  [read_more_news] А на землі хрипів скривавлений чоловік. Його ж кривдник продовжує буцати свою жертву ногами. Швидка приїхала, але бідолашний гине в агонії просто на руках свідків! Стає відомо, це був чемпіон з джиу-джитсу. За що поплатився спортсмен? Чи встигли спіймати жорстокого різника? Хто на кого напав? Правда, від якої голова обертом.

Підле вбивство чемпіона з джиу-джитсу у Києві – роковий удар ножем через українську мову?
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Роковий удар для чемпіона, який навіть не сумнівався у своїх силах!

Вночі у столиці сталася кривава трагедія біля цілодобового магазину.

Нажахані співробітники викликали охорону, бо просто на порозі крамниці один відвідувач штрикнув ножем у груди іншого.

Наряд примчав і застав жахаючу картину.

Кривавий слід тягнувся тротуаром десятки метрів.   Також по темі: 32-річна чемпіонка України з джиу-джитсу загинула під колесами мажора

А на землі хрипів скривавлений чоловік.

Його ж кривдник продовжує буцати свою жертву ногами.

Швидка приїхала, але бідолашний гине в агонії просто на руках свідків!

Стає відомо, це був чемпіон з джиу-джитсу.

За що поплатився спортсмен?

Чи встигли спіймати жорстокого різника?

Хто на кого напав?

Правда, від якої голова обертом.

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ICTV / Надзвичайні новини / Підле вбивство чемпіона з джиу-джитсу у Києві – роковий удар ножем через українську мову? / 08.11.2021 19:51
08.11.2021 19:51

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