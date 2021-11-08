Video: Підле вбивство чемпіона з джиу-джитсу у Києві – роковий удар ножем через українську мову?
Роковий удар для чемпіона, який навіть не сумнівався у своїх силах!
Вночі у столиці сталася кривава трагедія біля цілодобового магазину.
Нажахані співробітники викликали охорону, бо просто на порозі крамниці один відвідувач штрикнув ножем у груди іншого.
Наряд примчав і застав жахаючу картину.
Кривавий слід тягнувся тротуаром десятки метрів. [read_more_news]
А на землі хрипів скривавлений чоловік.
Його ж кривдник продовжує буцати свою жертву ногами.
Швидка приїхала, але бідолашний гине в агонії просто на руках свідків!
Стає відомо, це був чемпіон з джиу-джитсу.
За що поплатився спортсмен?
Чи встигли спіймати жорстокого різника?
Хто на кого напав?
Правда, від якої голова обертом.
Підле вбивство чемпіона з джиу-джитсу у Києві – роковий удар ножем через українську мову?