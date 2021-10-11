Під Одесою багатотонна фура влетіла в маршрутку – п’ятеро дітей осиротіли в одну мить

Двоє загиблих, дев’ятеро постраждалих.

Серед них і 16-річний підліток.

Такі невтішні наслідки трагічного зіткнення.

Під Одесою на київській трасі багатотонна фура буквально влетіла в маршрутку, що зупинилась на узбіччі. Також по темі: Дітей переїхав багатодітний батько - у Харкові судять 33-річного водія вантажівки за смертельну ДТП

Загиблі не доїхали додому якихось кількасот метрів.

І найдраматичніше у цій історії, що в загиблої пари діти тепер залишились сиротами.

Як зараз інші постраждалі, що з водієм-винуватцем.

І що з ним сталося в момент зіткнення?

Чому він не встиг загальмувати і запобігти фатальним наслідкам.

Помилки, яких не пробачає дорога.