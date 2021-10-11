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Video: Під Одесою багатотонна фура влетіла в маршрутку – п’ятеро дітей осиротіли в одну мить

Двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих. Серед них і 16-річний підліток. Такі невтішні наслідки трагічного зіткнення. Під Одесою на київській трасі багатотонна фура буквально влетіла в маршрутку, що зупинилась на узбіччі. [read_more_news] Загиблі не доїхали додому якихось кількасот метрів. І найдраматичніше у цій історії, що в загиблої пари діти тепер залишились сиротами. Як зараз інші постраждалі, що з водієм-винуватцем. І що з ним сталося в момент зіткнення? Чому він не встиг загальмувати і запобігти фатальним наслідкам. Помилки, яких не пробачає дорога.

Під Одесою багатотонна фура влетіла в маршрутку – п’ятеро дітей осиротіли в одну мить
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Двоє загиблих, дев’ятеро постраждалих.

Серед них і 16-річний підліток.

Такі невтішні наслідки трагічного зіткнення.

Під Одесою на київській трасі багатотонна фура буквально влетіла в маршрутку, що зупинилась на узбіччі. Також по темі: Дітей переїхав багатодітний батько - у Харкові судять 33-річного водія вантажівки за смертельну ДТП

Загиблі не доїхали додому якихось кількасот метрів.

І найдраматичніше у цій історії, що в загиблої пари діти тепер залишились сиротами.

Як зараз інші постраждалі, що з водієм-винуватцем.

І що з ним сталося в момент зіткнення?

Чому він не встиг загальмувати і запобігти фатальним наслідкам.

Помилки, яких не пробачає дорога.

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ICTV / Надзвичайні новини / Під Одесою багатотонна фура влетіла в маршрутку – п’ятеро дітей осиротіли в одну мить / 11.10.2021 19:49
11.10.2021 19:49

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