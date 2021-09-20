seach
ICTV - Разом краще

Video: Під Києвом п’яний мажор влаштував справжній переполох зі стріляниною

Він - чи то бойовиків передивився, чи то геть наситився власною безкарністю. В містечку Вишгороді під Києвом п'яний мажор влаштував справжній переполох.[read_more_news] Коли копи заблокували його авто, той мало не висадив всю обойму в поліцейських, а далі зніс шлагбаум і влаштував справжню гонитву. 33-річного Рембо зрештою затримали на околиці Києва. Що це була за вистава? Чому молодикові зірвало дах? Ігор Шумик розпитував неадеквата.

Під Києвом п’яний мажор влаштував справжній переполох зі стріляниною
0 Коментувати

Він – чи то бойовиків передивився, чи то геть наситився власною безкарністю.

В містечку Вишгороді під Києвом п’яний мажор влаштував справжній переполох. Також по темі: Навіжений 33-річний гонщик на Мерседесі наробив лиха у Дніпрі

Коли копи заблокували його авто, той мало не висадив всю обойму в поліцейських, а далі зніс шлагбаум і влаштував справжню гонитву.

33-річного Рембо зрештою затримали на околиці Києва.

Що це була за вистава?

Чому молодикові зірвало дах?

Ігор Шумик розпитував неадеквата.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Під Києвом п’яний мажор влаштував справжній переполох зі стріляниною / 20.09.2021 19:42
20.09.2021 19:42

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь