Під Києвом п’яний мажор влаштував справжній переполох зі стріляниною

Він – чи то бойовиків передивився, чи то геть наситився власною безкарністю.

В містечку Вишгороді під Києвом п’яний мажор влаштував справжній переполох. Також по темі: Навіжений 33-річний гонщик на Мерседесі наробив лиха у Дніпрі

Коли копи заблокували його авто, той мало не висадив всю обойму в поліцейських, а далі зніс шлагбаум і влаштував справжню гонитву.

33-річного Рембо зрештою затримали на околиці Києва.

Що це була за вистава?

Чому молодикові зірвало дах?

Ігор Шумик розпитував неадеквата.