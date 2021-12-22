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Video: Перший сніг приніс дуже неприємний сюрприз для водіїв – транспортний колапс на Запоріжжі

Перший сніг на Запоріжжі приніс дуже неприємний сюрприз для водіїв. Комунальники не встигли розчищати трасу, в результаті вона за якусь годину перетворилась на каток. На трасах справжній транспортний колапс. А з фур утворились кілометрові черги.

Перший сніг приніс дуже неприємний сюрприз для водіїв – транспортний колапс на Запоріжжі
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Перший сніг на Запоріжжі приніс дуже неприємний сюрприз для водіїв.

Комунальники не встигли розчищати трасу, в результаті вона за якусь годину перетворилась на каток.

На трасах справжній транспортний колапс.

А з фур утворились кілометрові черги.

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ICTV / Надзвичайні новини / Перший сніг приніс дуже неприємний сюрприз для водіїв – транспортний колапс на Запоріжжі / 22.12.2021 19:48
22.12.2021 19:48

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