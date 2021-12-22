Перший сніг приніс дуже неприємний сюрприз для водіїв – транспортний колапс на Запоріжжі

Винуватця гибелі 15-річного школяра покарають? В Одесі обрали запобіжний захід водію, що скоїв смертельне ДТП
Фатальне зіткнення. Смертельна ДТП на Кіровоградщині відправила на той світ 49-річну жінку
Розваги із наслідками. У Луцьку неповнолітній гонщик збив 6 пішоходів, тікаючи від поліції
44-річний водій ваговоза після ДТП на Чернігівщині постав перед судом за смерть 13 пасажирів
Смертельна ДТП біля Нових Петрівців – дружина полісмена-винуватця зомліла у суді
Смертельний рейс – у жахливій ДТП на Чернігівщині загинуло тринадцятеро осіб
Трагічна загибель батька та двох синів в ДТП під Житомиром – за кермом була мама
Вгашений в дим полісмен спричинив шокуючу ДТП на Київщині