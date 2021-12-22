Video: Перший сніг приніс дуже неприємний сюрприз для водіїв – транспортний колапс на Запоріжжі

Перший сніг на Запоріжжі приніс дуже неприємний сюрприз для водіїв. Комунальники не встигли розчищати трасу, в результаті вона за якусь годину перетворилась на каток. На трасах справжній транспортний колапс. А з фур утворились кілометрові черги.