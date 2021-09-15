Першокласника прибили футбольні ворота на шкільному стадіоні у Харкові

Віддай дитину у приватну школу – і будь спокійний за її безпеку.

На жаль, це правило чомусь не завжди працює в Україні.

Невимовний жах у Харкові.

Першокласника із відкритою черепно-мозковою і без свідомості карета швидкої забрала просто з подвір’я приватної школи.

Це просто не вкладається у голові, але на 6-річного хлопчика впали важелезні футбольні ворота.

Все сталося вже в кінці робочого дня. Також по темі: Молоковоз-вбивця не вписався в поворот - ДТП на Полтавщині

Дитина чекала на маму, яка працює у тому ж навчальному закладі, і бавилася з однолітками на тутешньому стадіоні.

Хлопчик вже збирався уходити з поля, коли на нього рухнула залізна спортивна конструкція.

Чому так сталося?

Хто тепер має відповідати за травмування дитини?

Чи звернулися батьки малого до поліції?

І як цю приголомшуючу подію коментують власники приватного навчального закладу?

Ви будете приголомшені.