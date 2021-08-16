Video: Перетворилась у фурію і напала на коханого з ножем – кривавий сімейний обід у Хмельницькому

У Хмельницькому сімейний обід перетворився на поножів'я. Жінка посварилася з чоловіком, схопила зі стола ніж і накинулася на коханого. Коли чоловік стікав кров’ю і корчився від болю, благовірна викликала швидку, поліцію і запевнила медиків і копів, що чоловіка хтось поранив на вулиці, а вона його рятувала.