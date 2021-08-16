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Video: Перетворилась у фурію і напала на коханого з ножем – кривавий сімейний обід у Хмельницькому

У Хмельницькому сімейний обід перетворився на поножів'я. Жінка посварилася з чоловіком, схопила зі стола ніж і накинулася на коханого. Коли чоловік стікав кров’ю і корчився від болю, благовірна викликала швидку, поліцію і запевнила медиків і копів, що чоловіка хтось поранив на вулиці, а вона його рятувала.

Перетворилась у фурію і напала на коханого з ножем – кривавий сімейний обід у Хмельницькому
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У Хмельницькому сімейний обід перетворився на поножів’я.

Жінка посварилася з чоловіком, схопила зі стола ніж і накинулася на коханого.

Коли чоловік стікав кров’ю і корчився від болю, благовірна викликала швидку, поліцію і запевнила медиків і копів, що чоловіка хтось поранив на вулиці, а вона його рятувала.

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ICTV / Надзвичайні новини / Перетворилась у фурію і напала на коханого з ножем – кривавий сімейний обід у Хмельницькому / 16.08.2021 19:48
16.08.2021 19:48

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