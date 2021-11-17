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Video: Переплутали реальність із комп’ютерною грою – молоді злодії з пейнтбольними рушницями наводили жаху на Київщині

Вони схоже переплутали реальність із комп'ютерною грою. На Київщині двоє молодиків наводили жах на приватні будинки. Дует злодіїв не гребували і не соромились нічого. [read_more_news] Вдиралися на дачі, коли нікого не було вдома забирали все цінне і тікали. Попалися друзі, коли влізли до приватного підприємства і забрали звідти сейфа. НА справу йшла, як на розвагу, обличчя в балаклавах, а самі озброєні пейнтбольними пістолетами. На чому ж попалися невловимі молоді злодії знає Ігор Шумик.

Переплутали реальність із комп’ютерною грою – молоді злодії з пейнтбольними рушницями наводили жаху на Київщині
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Вони схоже переплутали реальність із комп’ютерною грою.

На Київщині двоє молодиків наводили жах на приватні будинки.

Дует злодіїв не гребували і не соромились нічого. Також по темі: В Мелітополі таємничий снайпер-лиходій з вікна квартири розстрілює проїжджі машини

Вдиралися на дачі, коли нікого не було вдома забирали все цінне і тікали.

Попалися друзі, коли влізли до приватного підприємства і забрали звідти сейфа.

НА справу йшла, як на розвагу, обличчя в балаклавах, а самі озброєні пейнтбольними пістолетами.

На чому ж попалися невловимі молоді злодії знає Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / Переплутали реальність із комп’ютерною грою – молоді злодії з пейнтбольними рушницями наводили жаху на Київщині / 17.11.2021 20:08
17.11.2021 20:08

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