Переплутали реальність із комп’ютерною грою – молоді злодії з пейнтбольними рушницями наводили жаху на Київщині

Вони схоже переплутали реальність із комп’ютерною грою.

На Київщині двоє молодиків наводили жах на приватні будинки.

Дует злодіїв не гребували і не соромились нічого. Також по темі: В Мелітополі таємничий снайпер-лиходій з вікна квартири розстрілює проїжджі машини

Вдиралися на дачі, коли нікого не було вдома забирали все цінне і тікали.

Попалися друзі, коли влізли до приватного підприємства і забрали звідти сейфа.

НА справу йшла, як на розвагу, обличчя в балаклавах, а самі озброєні пейнтбольними пістолетами.

На чому ж попалися невловимі молоді злодії знає Ігор Шумик.