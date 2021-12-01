Пекельний сніданок зруйнував життя одеської родини – подробиці трагедії

Згоріти живцем – смерть, яку і ворогу не побажаєш.

В Одесі сталася справжня сімейна трагедія.

Від пожежі загинули 68-річний батько та його 43-літня донька.

Жінка готувала сніданок на газовій плиті.

В якийсь момент випадково перевернула пластикову каністру з бензином!

І вона спалахнула, наче смолоскип.

Сусіди навіть чули вибух!

За лічені хвилини вже палала вся кухня.

Її батько кинувся гасити пожежу, потім виніс із небезпеки свого шестирічного онука, покликав сусідів на допомогу. Також по темі: Масштабна пожежа у Дніпрі - вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку

До приїзду рятувальників люди самотужки боролися з нищівною стихією.

Обгорілі батько й донька вийшли із пекельної пастки ще живими.

Але за кілька днів померли в лікарні.

Хто ще залишився в квартирі і чи вижили вони?

І головне – звідки у квартирі взялася та злощасна каністра з пальним.

Історія, від якої крається серце.