Пекельне полювання на тендітну блондинку через бізнес у Києві

Коли жінки сваряться через красу, близько до цього вулкану підходить не варто, а як гроші ділять – розгоряється справжня пожежа.

У передмісті столиці цілий житловий комплекс уже кілька місяців на вухах – здригаються від кожного шереху, бояться що знову спалахне.

Адже до них у двір внадилися серійні палії – уже знищили цілих 7 автівок. Також по темі: Підпалив племінника у ліжку - що змусило рідного дядька влаштувати пекельну розправу

А найдивніше те, що кожного разу розгорялося із машин, що належать одній і тій самі 34-річній місцевій мешканці.

Ба більше, вона сама стала жертвою погроз і побиття.

Хто полює на тендітну блондинку?

Та за що своїм майном розплачуються її сусіди?

Така собі вендета з Естонським присмаком.