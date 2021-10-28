seach
ICTV - Разом краще

Video: Пекельне полювання на тендітну блондинку через бізнес у Києві

Коли жінки сваряться через красу, близько до цього вулкану підходить не варто, а як гроші ділять – розгоряється справжня пожежа. У передмісті столиці цілий житловий комплекс уже кілька місяців на вухах – здригаються від кожного шереху, бояться що знову спалахне. Адже до них у двір внадилися серійні палії – уже знищили цілих 7 автівок. [read_more_news] А найдивніше те, що кожного разу розгорялося із машин, що належать одній і тій самі 34-річній місцевій мешканці. Ба більше, вона сама стала жертвою погроз і побиття. Хто полює на тендітну блондинку? Та за що своїм майном розплачуються її сусіди? Така собі вендета з Естонським присмаком.

Пекельне полювання на тендітну блондинку через бізнес у Києві
0 Коментувати

Коли жінки сваряться через красу, близько до цього вулкану підходить не варто, а як гроші ділять – розгоряється справжня пожежа.

У передмісті столиці цілий житловий комплекс уже кілька місяців на вухах – здригаються від кожного шереху, бояться що знову спалахне.

Адже до них у двір внадилися серійні палії – уже знищили цілих 7 автівок. Також по темі: Підпалив племінника у ліжку - що змусило рідного дядька влаштувати пекельну розправу

А найдивніше те, що кожного разу розгорялося із машин, що належать одній і тій самі 34-річній місцевій мешканці.

Ба більше, вона сама стала жертвою погроз і побиття.

Хто полює на тендітну блондинку?

Та за що своїм майном розплачуються її сусіди?

Така собі вендета з Естонським присмаком.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Пекельне полювання на тендітну блондинку через бізнес у Києві / 28.10.2021 20:44
28.10.2021 20:44

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь