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Video: Пекельне місиво з залізних монстрів – масштабна ДТП під Дніпром

Картина немов з апокаліптичного фільму. Розтрощена фура у вогні посеред жвавої траси, а поряд протаранений бензовоз, який щомиті може вибухнути, ще один ваговоз у кюветі і геть знищена потужним ударом лобом у лоб – вантажівка «Мерседес», всередині якої вже мертвий водій із відірваною ногою. Карколомна масштабна автотроща на околиці Дніпра.  [read_more_news] На Полтавському шосе не розминулись одразу чотири вантажівки. Одна фура на швидкості раптом вилетіла на зустрічну смугу і наробила страшного лиха та спалахнула. Вижити у цій залізній м’ясорубці вдалось не всім. Куди ж дивився водій і чому раптом втратив кермо? Жахливі наслідки.

Пекельне місиво з залізних монстрів – масштабна ДТП під Дніпром
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Картина немов з апокаліптичного фільму.

Розтрощена фура у вогні посеред жвавої траси, а поряд протаранений бензовоз, який щомиті може вибухнути, ще один ваговоз у кюветі і геть знищена потужним ударом лобом у лоб – вантажівка «Мерседес», всередині якої вже мертвий водій із відірваною ногою.

Карколомна масштабна автотроща на околиці Дніпра.   Також по темі: Загибель трьох поліцейських в ДТП під Одесою - кому вдалось залишитись в живих

На Полтавському шосе не розминулись одразу чотири вантажівки.

Одна фура на швидкості раптом вилетіла на зустрічну смугу і наробила страшного лиха та спалахнула.

Вижити у цій залізній м’ясорубці вдалось не всім.

Куди ж дивився водій і чому раптом втратив кермо?

Жахливі наслідки.

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ICTV / Надзвичайні новини / Пекельне місиво з залізних монстрів – масштабна ДТП під Дніпром / 18.08.2021 19:41
18.08.2021 19:41

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