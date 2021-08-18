Пекельне місиво з залізних монстрів – масштабна ДТП під Дніпром

Картина немов з апокаліптичного фільму.

Розтрощена фура у вогні посеред жвавої траси, а поряд протаранений бензовоз, який щомиті може вибухнути, ще один ваговоз у кюветі і геть знищена потужним ударом лобом у лоб – вантажівка «Мерседес», всередині якої вже мертвий водій із відірваною ногою.

Карколомна масштабна автотроща на околиці Дніпра. Також по темі: Загибель трьох поліцейських в ДТП під Одесою - кому вдалось залишитись в живих

На Полтавському шосе не розминулись одразу чотири вантажівки.

Одна фура на швидкості раптом вилетіла на зустрічну смугу і наробила страшного лиха та спалахнула.

Вижити у цій залізній м’ясорубці вдалось не всім.

Куди ж дивився водій і чому раптом втратив кермо?

Жахливі наслідки.