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Video: Пекельна ніч у Києві – пожежа на Русанівських садах забрала життя чоловіка

Цю ніч мешканці столичних Русанівських садів охрестили пекельною. І це можна розуміти в буквальному сенсі. Один з будинків просто спалахнув немов смолоскип! Рожева заграва та стовп диму можна було розгледіти, напевно, з усіх районів Києва. [read_more_news] Господарів будинку виносили просто на руках. Та врятуватися вдалося не всім. Що ж стало причиною трагедії, чому зайнялося? Олександр Храпач був на згарищі і шукав відповіді на ці питання.

Пекельна ніч у Києві – пожежа на Русанівських садах забрала життя чоловіка
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Цю ніч мешканці столичних Русанівських садів охрестили пекельною.

І це можна розуміти в буквальному сенсі.

Один з будинків просто спалахнув немов смолоскип!

Рожева заграва та стовп диму можна було розгледіти, напевно, з усіх районів Києва.  Також по темі: Безжальне полум'я пожирало бокси з машинами - пожежа у Києві

Господарів будинку виносили просто на руках.

Та врятуватися вдалося не всім.

Що ж стало причиною трагедії, чому зайнялося?

Олександр Храпач був на згарищі і шукав відповіді на ці питання.

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ICTV / Надзвичайні новини / Пекельна ніч у Києві – пожежа на Русанівських садах забрала життя чоловіка / 01.10.2021 19:40
01.10.2021 19:40

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