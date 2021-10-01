Пекельна ніч у Києві – пожежа на Русанівських садах забрала життя чоловіка

Цю ніч мешканці столичних Русанівських садів охрестили пекельною.

І це можна розуміти в буквальному сенсі.

Один з будинків просто спалахнув немов смолоскип!

Рожева заграва та стовп диму можна було розгледіти, напевно, з усіх районів Києва. Також по темі: Безжальне полум'я пожирало бокси з машинами - пожежа у Києві

Господарів будинку виносили просто на руках.

Та врятуватися вдалося не всім.

Що ж стало причиною трагедії, чому зайнялося?

Олександр Храпач був на згарищі і шукав відповіді на ці питання.