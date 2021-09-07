Пекельна ніч на трасі смерті – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Шалена швидкість, наркотичний дурман, побиті машини і кров на асфальті.

На українських дорогах спокійніше не стає.

Пекельна ніч на трасі смерті під Києвом – чоловік живцем згорів у власній машині.

Як він кричав від болю та жаху, свідки трагедії навряд чи колись зможуть забути. Також по темі: Жахлива загибель під прицілом об’єктиву - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

А у Запоріжжі 16-річного хлопця автівка збила на повному ходу та ще й відкинула на десятки метрів – просто на очах його друзів.

Фатальний збіг обставин чи просто дурість?

Що насправді калічить та вбиває людей?

Дивіться, аби вберегтися.