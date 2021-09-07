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Video: Пекельна ніч на трасі смерті – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Шалена швидкість, наркотичний дурман, побиті машини і кров на асфальті. На українських дорогах спокійніше не стає. Пекельна ніч на трасі смерті під Києвом - чоловік живцем згорів у власній машині. Як він кричав від болю та жаху, свідки трагедії навряд чи колись зможуть забути. [read_more_news] А у Запоріжжі 16-річного хлопця автівка збила на повному ходу та ще й відкинула на десятки метрів - просто на очах його друзів. Фатальний збіг обставин чи просто дурість? Що насправді калічить та вбиває людей? Дивіться, аби вберегтися.

Пекельна ніч на трасі смерті – ТОП ДТП від Надзвичайних новин
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Шалена швидкість, наркотичний дурман, побиті машини і кров на асфальті.

На українських дорогах спокійніше не стає.

Пекельна ніч на трасі смерті під Києвом – чоловік живцем згорів у власній машині.

Як він кричав від болю та жаху, свідки трагедії навряд чи колись зможуть забути. Також по темі: Жахлива загибель під прицілом об’єктиву - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

А у Запоріжжі 16-річного хлопця автівка збила на повному ходу та ще й відкинула на десятки метрів – просто на очах його друзів.

Фатальний збіг обставин чи просто дурість?

Що насправді калічить та вбиває людей?

Дивіться, аби вберегтися.

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ICTV / Надзвичайні новини / Пекельна ніч на трасі смерті – ТОП ДТП від Надзвичайних новин / 07.09.2021 19:59
07.09.2021 19:59

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