Педофіл у костюмі лікарки підкараулив другокласницю у шкільному туалеті – скандал у Львові

Моторошно, аж волосся стає дибки!

Нечуваний скандал у львівській школі.

Другокласницю просто в туалеті підкараулив педофіл.

Як він потрапив до закладу – не вкладається в голові, адже в приміщення не те що чужих, а навіть рідних батьків учнів не пускають.

Збоченець виявився диявольськи винахідливим. Також по темі: Батько мстить педофілам за сина - подробиці жорстокого вбивства у Дніпрі

Переодягнувся у жіночий одяг та представився малій жертві лікаркою.

Чи встиг покидьок простягти до дитини свої брудні руки?

Чи впіймали його? І в якому стані зараз бідолашна дитина?

Євгенія Полікарпова дізналася усі деталі цієї резонансної історії.