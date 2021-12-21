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Video: Педофіл у костюмі лікарки підкараулив другокласницю у шкільному туалеті – скандал у Львові

Моторошно, аж волосся стає дибки! Нечуваний скандал у львівській школі. Другокласницю просто в туалеті підкараулив педофіл. Як він потрапив до закладу - не вкладається в голові, адже в приміщення не те що чужих, а навіть рідних батьків учнів не пускають. Збоченець виявився диявольськи винахідливим.[read_more_news] Переодягнувся у жіночий одяг та представився малій жертві лікаркою. Чи встиг покидьок простягти до дитини свої брудні руки? Чи впіймали його? І в якому стані зараз бідолашна дитина? Євгенія Полікарпова дізналася усі деталі цієї резонансної історії.

Педофіл у костюмі лікарки підкараулив другокласницю у шкільному туалеті – скандал у Львові
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Моторошно, аж волосся стає дибки!

Нечуваний скандал у львівській школі.

Другокласницю просто в туалеті підкараулив педофіл.

Як він потрапив до закладу – не вкладається в голові, адже в приміщення не те що чужих, а навіть рідних батьків учнів не пускають.

Збоченець виявився диявольськи винахідливим. Також по темі: Батько мстить педофілам за сина - подробиці жорстокого вбивства у Дніпрі

Переодягнувся у жіночий одяг та представився малій жертві лікаркою.

Чи встиг покидьок простягти до дитини свої брудні руки?

Чи впіймали його? І в якому стані зараз бідолашна дитина?

Євгенія Полікарпова дізналася усі деталі цієї резонансної історії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Педофіл у костюмі лікарки підкараулив другокласницю у шкільному туалеті – скандал у Львові / 21.12.2021 20:29
21.12.2021 20:29

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