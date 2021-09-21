seach
ICTV - Разом краще

Video: Педофіл пробрався в школу і задовольнив свої збочені фантазії – пошесть збоченців у Києві

Підступно чекав у жіночому туалеті, а коли задовольнив свої збочені фантазії - втік! У Києві справжня пошесть педофілів! Чоловіки, які явно не товаришують зі своєю головою, без краплини сорому тихцем вдираються до шкіл і просто по жіночих туалетах розбещують маленьких школярок. І останній випадок трапився буквально днями![read_more_news] Батьки дітей в паніці: як негідник зміг прослизнути непоміченим у навчальний заклад? Чи вдалося затримати мерзотника? Скільки жертв він встиг за цей час скривдити? Жахіття, яке нікому не побажаєш!

Педофіл пробрався в школу і задовольнив свої збочені фантазії – пошесть збоченців у Києві
0 Коментувати

Підступно чекав у жіночому туалеті, а коли задовольнив свої збочені фантазії – втік!

У Києві справжня пошесть педофілів!

Чоловіки, які явно не товаришують зі своєю головою, без краплини сорому тихцем вдираються до шкіл і просто по жіночих туалетах розбещують маленьких школярок.

І останній випадок трапився буквально днями! Також по темі: Поїхав знімати, а опинився на лаві підсудних! Київського фотографа звинувачують у смертельній ДТП

Батьки дітей в паніці: як негідник зміг прослизнути непоміченим у навчальний заклад?

Чи вдалося затримати мерзотника?

Скільки жертв він встиг за цей час скривдити?

Жахіття, яке нікому не побажаєш!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Педофіл пробрався в школу і задовольнив свої збочені фантазії – пошесть збоченців у Києві / 21.09.2021 20:14
21.09.2021 20:14

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь