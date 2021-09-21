Педофіл пробрався в школу і задовольнив свої збочені фантазії – пошесть збоченців у Києві

Підступно чекав у жіночому туалеті, а коли задовольнив свої збочені фантазії – втік!

У Києві справжня пошесть педофілів!

Чоловіки, які явно не товаришують зі своєю головою, без краплини сорому тихцем вдираються до шкіл і просто по жіночих туалетах розбещують маленьких школярок.

І останній випадок трапився буквально днями! Також по темі: Поїхав знімати, а опинився на лаві підсудних! Київського фотографа звинувачують у смертельній ДТП

Батьки дітей в паніці: як негідник зміг прослизнути непоміченим у навчальний заклад?

Чи вдалося затримати мерзотника?

Скільки жертв він встиг за цей час скривдити?

Жахіття, яке нікому не побажаєш!