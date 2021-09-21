Педофіл пробрався в школу і задовольнив свої збочені фантазії – пошесть збоченців у Києві

Рідний дядько розбещував 5-річну племінницю під носом у батьків
Пастор-педофіл знімав екзекуцію на відео і записував подробиці розбещень у щоденник
Педофіли працюють серед дітей – поближче до своїх жертв. Психологія збоченця
Вітчим роками ґвалтував 9-річну падчерку і регулярно знімав порно з дітьми на очах у дружини
Пастора євангельської церкви звинувачують у педофілії
У Запоріжжі військовий відловлював хлопчиків для орального сексу
Школярі розбещували маленьких дівчаток, імітацію статевого акту знімали на відео
У Києві педофіл вийшов на полювання за маленькими хлопчиками