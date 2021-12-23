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Video: Педофіл перевтілювався в жінку, щоб втамувати свої збочені фантазії! Гучне затримання у Львові

З виду хлюпик, а всередині - збочений звір. Він називався фотографом, медиком, вигадував різні байки, навіть перевтілювався в жінку. І все заради того, щоб втамувати свої збочені фантазії. У Львові правоохоронці нарешті вполювали небезпечного педофіла-рецидивіста! Виявляється у 50-річного харків'янина по-справжньому хвороблива тяга до маленьких дітей. [read_more_news] Заради втілення своїх мерзенних марень, покидьок невпинно мандрував країною! Зовсім нещодавно вів уже навів шурхоту і в столиці. А до чого матір рідну довів. Серце кров'ю обливається.

Педофіл перевтілювався в жінку, щоб втамувати свої збочені фантазії! Гучне затримання у Львові
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З виду хлюпик, а всередині – збочений звір.

Він називався фотографом, медиком, вигадував різні байки, навіть перевтілювався в жінку.

І все заради того, щоб втамувати свої збочені фантазії.

У Львові правоохоронці нарешті вполювали небезпечного педофіла-рецидивіста!

Виявляється у 50-річного харків’янина по-справжньому хвороблива тяга до маленьких дітей.  Також по темі: Педофіл у костюмі лікарки підкараулив другокласницю у шкільному туалеті - скандал у Львові

Заради втілення своїх мерзенних марень, покидьок невпинно мандрував країною!

Зовсім нещодавно вів уже навів шурхоту і в столиці.

А до чого матір рідну довів. Серце кров’ю обливається.

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ICTV / Надзвичайні новини / Педофіл перевтілювався в жінку, щоб втамувати свої збочені фантазії! Гучне затримання у Львові / 23.12.2021 20:11
23.12.2021 20:11

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