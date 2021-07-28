Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Парк відпочинку у Коростені скалічив 14-річного парубка

Упав з десятиметрової висоти на гранітний виступ і вижив. У Коростені на Житомирщині ледь не загинув чотирнадцятирічний підліток. Дитина пішла увечері розважатися до центрального парку, а вже звідти її забрала швидка.[read_more_news] Медикам навіть довелося кликати на допомогу рятувальників, адже до карети швидкої ані вони самі, ані з поліцейськими доправити травмованого не змогли. Як підліток опинився у прірві за крок від смерті, як почувається зараз і чи покарають бодай когось за те, що місце для відпочинку та розваг періодично калічить людей?

Парк відпочинку у Коростені скалічив 14-річного парубка
0 Коментувати

Упав з десятиметрової висоти на гранітний виступ і вижив.

У Коростені на Житомирщині ледь не загинув чотирнадцятирічний підліток.

Дитина пішла увечері розважатися до центрального парку, а вже звідти її забрала швидка. Також по темі: Неймовірний порятунок малечі з пожежі у Києві - рятувальники чаклували над дітьми до приїзду швидкої

Медикам навіть довелося кликати на допомогу рятувальників, адже до карети швидкої ані вони самі, ані з поліцейськими доправити травмованого не змогли.

Як підліток опинився у прірві за крок від смерті, як почувається зараз і чи покарають бодай когось за те, що місце для відпочинку та розваг періодично калічить людей?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Парк відпочинку у Коростені скалічив 14-річного парубка / 28.07.2021 19:51
28.07.2021 19:51

Матеріали по темі

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати