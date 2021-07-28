Парк відпочинку у Коростені скалічив 14-річного парубка

Упав з десятиметрової висоти на гранітний виступ і вижив.

У Коростені на Житомирщині ледь не загинув чотирнадцятирічний підліток.

Дитина пішла увечері розважатися до центрального парку, а вже звідти її забрала швидка. Також по темі: Неймовірний порятунок малечі з пожежі у Києві - рятувальники чаклували над дітьми до приїзду швидкої

Медикам навіть довелося кликати на допомогу рятувальників, адже до карети швидкої ані вони самі, ані з поліцейськими доправити травмованого не змогли.

Як підліток опинився у прірві за крок від смерті, як почувається зараз і чи покарають бодай когось за те, що місце для відпочинку та розваг періодично калічить людей?