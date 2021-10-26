Паралізована жінка тиждень жила поруч з тілом свого покійного коханого, повільно згасаючи

Подих перехоплює від любовної трагедії, яка шокує до глибини душі.

У Запоріжжі паралізована після інсульту жінка тиждень жила поруч з тілом свого покійного чоловіка.

Він ні на мить не покидав її, доглядав, але сам захворів. Також по темі: Безпорадний 47-річний чоловік кликав мертву маму і плакав - чого тільки не зроблять доглядальники заради квартири у Харкові

Організм не витримав і бідолашний просто впав як мертвий поруч з дружиною, яка не те що поворухнутись, вона навіть покликати на допомогу не могла.

Так і пролежала з ним цілий тиждень – без їжі та води, просто згасаючи від виснаження.

Чи вижила бідолашна після пережитого горя?

Зворушлива і дуже страшна історія, від якої холоне кров.