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Video: П’ята жертва заупокійної свічки. У реанімації померла медсестра Косівської лікарні

У Київському опіковому центрі померла п'ята жертва заупокійної свічки в косівській районній лікарні. Пам'ятаєте, коли наприкінці грудня сталася нищівна пожежа в реанімації? Тоді загинули троє пацієнтів, а лікар і двоє медсестер обпеклися. Одна з жінок померла за два дні і ось вже за два тижні не стало й 58-річної працівниці лікарні. [read_more_news] Чи визначилися правоохоронці з остаточною причиною трагедії? Бо вже про версію зі свічкою говорять якось неохоче. Чому все частіше лунає про несправність обладнання? І невже всі апарати ШВЛ, які є в Україні несуть смертельну небезпеку? Шокуюча правда.

П’ята жертва заупокійної свічки. У реанімації померла медсестра Косівської лікарні
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У Київському опіковому центрі померла п’ята жертва заупокійної свічки в косівській районній лікарні.

Пам’ятаєте, коли наприкінці грудня сталася нищівна пожежа в реанімації?

Тоді загинули троє пацієнтів, а лікар і двоє медсестер обпеклися.

Одна з жінок померла за два дні і ось вже за два тижні не стало й 58-річної працівниці лікарні. Також по темі: Заупокійна свічка стала причиною смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті

Чи визначилися правоохоронці з остаточною причиною трагедії?

Бо вже про версію зі свічкою говорять якось неохоче.

Чому все частіше лунає про несправність обладнання?

І невже всі апарати ШВЛ, які є в Україні несуть смертельну небезпеку? Шокуюча правда.

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ICTV / Надзвичайні новини / П’ята жертва заупокійної свічки. У реанімації померла медсестра Косівської лікарні / 17.01.2022 20:20
17.01.2022 20:20

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