П’ята жертва заупокійної свічки. У реанімації померла медсестра Косівської лікарні

У Київському опіковому центрі померла п’ята жертва заупокійної свічки в косівській районній лікарні.

Пам’ятаєте, коли наприкінці грудня сталася нищівна пожежа в реанімації?

Тоді загинули троє пацієнтів, а лікар і двоє медсестер обпеклися.

Одна з жінок померла за два дні і ось вже за два тижні не стало й 58-річної працівниці лікарні. Також по темі: Заупокійна свічка стала причиною смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті

Чи визначилися правоохоронці з остаточною причиною трагедії?

Бо вже про версію зі свічкою говорять якось неохоче.

Чому все частіше лунає про несправність обладнання?

І невже всі апарати ШВЛ, які є в Україні несуть смертельну небезпеку? Шокуюча правда.