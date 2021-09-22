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Video: П’яний військовий за кермом потрапив у ДТП на Черкащині

Чергова карколомна автотроща на Черкащині. Там на жвавій трасі на зустрічну несподівано вискочила шалена Мазда та на повному ходу знесла в кювет Шевроле. Від удару автівки розлетілися в різні сторони. [read_more_news] Чому ж водій старенької іномарки здійснив такий безглуздий маневр? З'ясувалося, причиною такого ризикового маневру стали захмарні проміле в крові чоловіка. А як кажуть - п'яному море по коліна.

П’яний військовий за кермом потрапив у ДТП на Черкащині
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Чергова карколомна автотроща на Черкащині.

Там на жвавій трасі на зустрічну несподівано вискочила шалена Мазда та на повному ходу знесла в кювет Шевроле.

Від удару автівки розлетілися в різні сторони. Також по темі: Приїхала у відпустку і зникла - що відомо про вбивство жінки-військової на мирній Полтавщині

Чому ж водій старенької іномарки здійснив такий безглуздий маневр?

З’ясувалося, причиною такого ризикового маневру стали захмарні проміле в крові чоловіка.

А як кажуть – п’яному море по коліна.

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ICTV / Надзвичайні новини / П’яний військовий за кермом потрапив у ДТП на Черкащині / 22.09.2021 20:15
22.09.2021 20:15

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