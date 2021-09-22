П’яний військовий за кермом потрапив у ДТП на Черкащині

Чергова карколомна автотроща на Черкащині.

Там на жвавій трасі на зустрічну несподівано вискочила шалена Мазда та на повному ходу знесла в кювет Шевроле.

Від удару автівки розлетілися в різні сторони. Також по темі: Приїхала у відпустку і зникла - що відомо про вбивство жінки-військової на мирній Полтавщині

Чому ж водій старенької іномарки здійснив такий безглуздий маневр?

З’ясувалося, причиною такого ризикового маневру стали захмарні проміле в крові чоловіка.

А як кажуть – п’яному море по коліна.