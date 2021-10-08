П’яний мер туристичного міста Яремче спричинив ДТП – подробиці аварії

Аварія за участю посадовця.

Мер туристичного міста Яремче спричинив ДТП, в результаті якого сам опинився в лікарні і відмовив туди іншого водія. Також по темі: Смертельно небезпечні каскадерські трюки - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Щобільше, як виявилось, чиновник за кермом був нетверезим.

Подробиці аварії дізнавались наші кореспонденти.