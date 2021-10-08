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Video: П’яний мер туристичного міста Яремче спричинив ДТП – подробиці аварії

Аварія за участю посадовця. Мер туристичного міста Яремче спричинив ДТП, в результаті якого сам опинився в лікарні і відмовив туди іншого водія.[read_more_news] Щобільше, як виявилось, чиновник за кермом був нетверезим. Подробиці аварії дізнавались наші кореспонденти.

П’яний мер туристичного міста Яремче спричинив ДТП – подробиці аварії
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Аварія за участю посадовця.

Мер туристичного міста Яремче спричинив ДТП, в результаті якого сам опинився в лікарні і відмовив туди іншого водія. Також по темі: Смертельно небезпечні каскадерські трюки - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Щобільше, як виявилось, чиновник за кермом був нетверезим.

Подробиці аварії дізнавались наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / П’яний мер туристичного міста Яремче спричинив ДТП – подробиці аварії / 08.10.2021 19:49
08.10.2021 19:49

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