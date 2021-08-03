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Video: П’яний батько за кермом втікав з місця страшного вбивства, прихопивши власних доньок

Ця історія варта цілого сценарію, але на жаль, з трагічним фіналом. У ній є все – убивство, втеча, розбиті автомобілі, помста рідним і навіть діти, які дивом вижили. Неймовірна драма розігралася на Житомирщині. Жінка відпустила двох своїх доньок-школярок до бабусі на гостини, а ті мало не загинули в ДТП. [read_more_news] Автомобіль, за кермом якого перебував їхній п‘яний як чіп батько, врізався в електроопору. Але як з‘ясувалося згодом, чоловік не просто вночі катав доньок селом - він втікав з місця страшного убивства. Чи причетний сам чоловік до загибелі людини і чи постраждали діти у цій моторошній та закрученій історії?

П’яний батько за кермом втікав з місця страшного вбивства, прихопивши власних доньок
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Ця історія варта цілого сценарію, але на жаль, з трагічним фіналом.

У ній є все – убивство, втеча, розбиті автомобілі, помста рідним і навіть діти, які дивом вижили.

Неймовірна драма розігралася на Житомирщині.

Жінка відпустила двох своїх доньок-школярок до бабусі на гостини, а ті мало не загинули в ДТП. Також по темі: 18-річна дівчина за кермом вбила свого батька - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Автомобіль, за кермом якого перебував їхній п‘яний як чіп батько, врізався в електроопору.

Але як з‘ясувалося згодом, чоловік не просто вночі катав доньок селом – він втікав з місця страшного убивства.

Чи причетний сам чоловік до загибелі людини і чи постраждали діти у цій моторошній та закрученій історії?

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ICTV / Надзвичайні новини / П’яний батько за кермом втікав з місця страшного вбивства, прихопивши власних доньок / 03.08.2021 19:44
03.08.2021 19:44

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