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Video: П’яний бізнесмен переїхав родину – ДТП на запорізькій Хортиці

В Запоріжжі п’яний водій наробив таке, що не вкладається у голові. Чоловік їхав з відпочинку на пляжі, добряче хильнувши, і не помітив на своєму шляху людей.[read_more_news] Під його колесами опинились батько, матір і їх п’ятирічна дочка. Найбільш постраждала дівчинка – дитина в комі. Та що найцікавіше – водія відпустили додому.

П’яний бізнесмен переїхав родину – ДТП на запорізькій Хортиці
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В Запоріжжі п’яний водій наробив таке, що не вкладається у голові.

Чоловік їхав з відпочинку на пляжі, добряче хильнувши, і не помітив на своєму шляху людей. Також по темі: Потрійна ДТП на Одещині - постраждали двійнята

Під його колесами опинились батько, матір і їх п’ятирічна дочка.

Найбільш постраждала дівчинка – дитина в комі.

Та що найцікавіше – водія відпустили додому.

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ICTV / Надзвичайні новини / П’яний бізнесмен переїхав родину – ДТП на запорізькій Хортиці / 01.09.2021 19:39
01.09.2021 19:39

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