П’яний бізнесмен переїхав родину – ДТП на запорізькій Хортиці

В Запоріжжі п’яний водій наробив таке, що не вкладається у голові.

Чоловік їхав з відпочинку на пляжі, добряче хильнувши, і не помітив на своєму шляху людей. Також по темі: Потрійна ДТП на Одещині - постраждали двійнята

Під його колесами опинились батько, матір і їх п’ятирічна дочка.

Найбільш постраждала дівчинка – дитина в комі.

Та що найцікавіше – водія відпустили додому.