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Video: П’яна мажорка за кермом взяла київські кіоски на таран – подробиці ДТП

Ранок, кіоск і п’яні мажори на БМВ. Вбивчий мікс, який цього разу лише дивом не завершився трагедією. У столиці козирний позашляховик взяв на таран кілька кіосків. Некерована машина вилетіла на тротуар і зупинилася у квітковому МАФі.[read_more_news] За кермом була дівчина, збоку хлопець. Свідки кажуть, парочка буквально виповзла з салону машини і хитаючись навіть не мали сил розмовляти. А згодом з'явилася група підтримки і просто заховала дует в автомобілі.

П’яна мажорка за кермом взяла київські кіоски на таран – подробиці ДТП
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Ранок, кіоск і п’яні мажори на БМВ.

Вбивчий мікс, який цього разу лише дивом не завершився трагедією.

У столиці козирний позашляховик взяв на таран кілька кіосків.

Некерована машина вилетіла на тротуар і зупинилася у квітковому МАФі. Також по темі: 23-річний хлопець різко загальмував і відправив 18-річну дівчину на той світ! ДТП біля Рівного

За кермом була дівчина, збоку хлопець.

Свідки кажуть, парочка буквально виповзла з салону машини і хитаючись навіть не мали сил розмовляти.

А згодом з’явилася група підтримки і просто заховала дует в автомобілі.

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ICTV / Надзвичайні новини / П’яна мажорка за кермом взяла київські кіоски на таран – подробиці ДТП / 06.08.2021 19:59
06.08.2021 19:59

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