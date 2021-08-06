П’яна мажорка за кермом взяла київські кіоски на таран – подробиці ДТП

Ранок, кіоск і п’яні мажори на БМВ.

Вбивчий мікс, який цього разу лише дивом не завершився трагедією.

У столиці козирний позашляховик взяв на таран кілька кіосків.

Некерована машина вилетіла на тротуар і зупинилася у квітковому МАФі. Також по темі: 23-річний хлопець різко загальмував і відправив 18-річну дівчину на той світ! ДТП біля Рівного

За кермом була дівчина, збоку хлопець.

Свідки кажуть, парочка буквально виповзла з салону машини і хитаючись навіть не мали сил розмовляти.

А згодом з’явилася група підтримки і просто заховала дует в автомобілі.