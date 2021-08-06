П’яна мажорка за кермом взяла київські кіоски на таран – подробиці ДТП

23-річний хлопець різко загальмував і відправив 18-річну дівчину на той світ! ДТП біля Рівного
ДТП у Кривому Розі – смерть під час гулянки знайшла чоловіка на дорозі
ДТП з коровами у Києві – худобу розкидало по дорозі
Кривава ніч для водіїв – ТОП ДТП у Полтавській області
Мажор підставив довірливого друга – за вчинення смертельної ДТП посадили пасажира
10-літній Шумахер розтрощив батькову Теслу – елітна ДТП у Києві
Молоковоз-вбивця не вписався в поворот – ДТП на Полтавщині
Купив спорткар МакЛарен, а от їздити чомусь не навчився! ТОП ДТП від Надзвичайних новин