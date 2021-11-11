П’яна багатодітна матір посеред жвавого потоку машин впала на маленьку доньку

А коли від налиганих батьків ще й діти страждають, оце горе.

Дивитись на ці кадри страшно.

У Харкові п’яна мати з маленькою дитиною на руках – переходить дорогу впоперек жвавого потоку машин.

На зауваження водіїв реагує агресивно і криє матом, показуючи непристойні жести.

А на додачу, спотикається об бордюр і випускає малу з рук. Також по темі: У Херсоні коп переїхав дитину і втік

Судячи з цих кадрів, дівчинка вдарилася спиною і головою об землю.

Після кадрів, які потрапили у соцмережі, не витримало серце навіть у кремезних правоохоронців.

Горе-мати вони впізнали одразу, бо ж вдома у 36-річної Яни – часті гості.

І ця жінка – ще й багатодітна мати.

В якому стані її нещасна дочка?

І яке ж покарання тепер чекає на її непутящу неньку?