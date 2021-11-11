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Video: П’яна багатодітна матір посеред жвавого потоку машин впала на маленьку доньку

А коли від налиганих батьків ще й діти страждають, оце горе. Дивитись на ці кадри страшно. У Харкові п’яна мати з маленькою дитиною на руках – переходить дорогу впоперек жвавого потоку машин. На зауваження водіїв реагує агресивно і криє матом, показуючи непристойні жести. А на додачу, спотикається об бордюр і випускає малу з рук.[read_more_news] Судячи з цих кадрів, дівчинка вдарилася спиною і головою об землю. Після кадрів, які потрапили у соцмережі, не витримало серце навіть у кремезних правоохоронців. Горе-мати вони впізнали одразу, бо ж вдома у 36-річної Яни - часті гості. І ця жінка – ще й багатодітна мати. В якому стані її нещасна дочка? І яке ж покарання тепер чекає на її непутящу неньку?

П’яна багатодітна матір посеред жвавого потоку машин впала на маленьку доньку
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А коли від налиганих батьків ще й діти страждають, оце горе.

Дивитись на ці кадри страшно.

У Харкові п’яна мати з маленькою дитиною на руках – переходить дорогу впоперек жвавого потоку машин.

На зауваження водіїв реагує агресивно і криє матом, показуючи непристойні жести.

А на додачу, спотикається об бордюр і випускає малу з рук. Також по темі: У Херсоні коп переїхав дитину і втік

Судячи з цих кадрів, дівчинка вдарилася спиною і головою об землю.

Після кадрів, які потрапили у соцмережі, не витримало серце навіть у кремезних правоохоронців.

Горе-мати вони впізнали одразу, бо ж вдома у 36-річної Яни – часті гості.

І ця жінка – ще й багатодітна мати.

В якому стані її нещасна дочка?

І яке ж покарання тепер чекає на її непутящу неньку?

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ICTV / Надзвичайні новини / П’яна багатодітна матір посеред жвавого потоку машин впала на маленьку доньку / 11.11.2021 20:12
11.11.2021 20:12

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