Озвірілі українці відгамселили темношкірого іноземця під Києвом

Дикунські розбірки під Києвом.

Озвірілі неадеквати відгамселили іноземця.

Нападників спеціально підкупили, аби вони добряче провчили хлопця, адже той не сподобався одному дядечку.

Чоловік пригнав свій автомобіль на автомийку, а обслуговувати його взявся темношкірий працівник і тут щось пішло не так. Також по темі: У столичному метро расисти побили темношкірого хлопця

Спершу скандал був із самим клієнтом, він привселюдно принижував чоловіка, обзивав його та лаяв.

А вже потім вирішив сам руки не бруднити і найняв головорізів, які прийшли розправитись з бідолашним.

Що ж це таке коїться?

Невже у сучасній і здавалося б цивілізованій країні людину тероризують за її колір шкіри?

Це так ми в Європу прагнемо?