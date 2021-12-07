Остання вечеря сусіда з рецидивістом завершилась вбивством у Козятині

Жахливе вбивство, яке сталося у місті Козятині на Вінниччині, мало усі шанси залишитись нерозкритим.

Принаймні душогуб зробив усе, щоб приховати сліди та докази – спалив закривавлений одяг, а тіло загиблого переволік з місця убивства до нього додому. Також по темі: Винахідливий власник на балконі розбудував цілу квартиру - нахабне сусідство у Рівному

А позаяк і жертва, і кат проживали одинаками, а усе коїлося вночі, то й жодних свідків моторошної розправи не було.

Проте правоохоронці дуже швидко вийшли на слід підозрюваного.

Як їм це вдалося? І яким же був мотив кривавого злочину?

Наша Тетяна Островщук розповість подробиці жахаючої історії.