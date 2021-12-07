Остання вечеря сусіда з рецидивістом завершилась вбивством у Козятині

Банда ведмежатників розважалась на Вінниччині – скільки бандити випотрошили сейфів?
Мисливець підстрелив дитину на полюванні у Вінницькій області
В могилу жінку звела її власна дитина – сімейна драма на Вінниччині
Вдавали з себе газовиків чи працівників військкомату і оббирали людей – спецоперація в ефірі
Вендета по-вінницьки! Екс-приятель напав на підприємця і ледь не вбив його на очах у дружини
Сусіди зчепилися у двобої за межу не на життя, а на смерть – кривава бійня на Вінниччині
Нарколабораторія у Ладижині – як банда постачала наркотики на всю Вінниччину
Як кума і тезку втягнули у драматичний любовний трикутник і всадили ніж у спину