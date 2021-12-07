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Video: Остання вечеря сусіда з рецидивістом завершилась вбивством у Козятині

Жахливе вбивство, яке сталося у місті Козятині на Вінниччині, мало усі шанси залишитись нерозкритим. Принаймні душогуб зробив усе, щоб приховати сліди та докази – спалив закривавлений одяг, а  тіло загиблого переволік з місця убивства до нього додому.[read_more_news] А позаяк і жертва, і кат проживали одинаками, а усе коїлося вночі, то й жодних свідків моторошної розправи не було. Проте правоохоронці дуже швидко вийшли на слід підозрюваного. Як їм це вдалося? І яким же був мотив кривавого злочину? Наша Тетяна Островщук розповість подробиці жахаючої історії.

Остання вечеря сусіда з рецидивістом завершилась вбивством у Козятині
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Жахливе вбивство, яке сталося у місті Козятині на Вінниччині, мало усі шанси залишитись нерозкритим.

Принаймні душогуб зробив усе, щоб приховати сліди та докази – спалив закривавлений одяг, а  тіло загиблого переволік з місця убивства до нього додому. Також по темі: Винахідливий власник на балконі розбудував цілу квартиру - нахабне сусідство у Рівному

А позаяк і жертва, і кат проживали одинаками, а усе коїлося вночі, то й жодних свідків моторошної розправи не було.

Проте правоохоронці дуже швидко вийшли на слід підозрюваного.

Як їм це вдалося? І яким же був мотив кривавого злочину?

Наша Тетяна Островщук розповість подробиці жахаючої історії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Остання вечеря сусіда з рецидивістом завершилась вбивством у Козятині / 07.12.2021 19:49
07.12.2021 19:49

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